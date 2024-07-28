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خدمة تأجير ليموزين سياحي في الغردقة
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|استأجر باص 50 فرد لرحلات الغردقة ايجار باص سياحي مزايا استئجار باص 50 فرد الراحة والأمان الباصات الحديثة مجهزة بأحدث وسائل الراحة مثل المقاعد المريحة، نظام التكييف، وشاشات الترفيه. توافر حزام الأمان ونظام الفرامل المانع للانزلاق (ABS) لذلك يضمن سلامة الركاب. ايجار باص سياحي للحجز والاستفسار رقم الهاتف :01099552706 العنوان :12ش الحجاز ميدان المحكمه-مصر الجديده لزيارة موقعنا لمعرفة المزيد:%
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12ش الحجاز ميدان المحكمه -مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279073
ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
28/7/2024
ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
28/7/2024
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27/7/2024
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