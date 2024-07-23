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خدمة تأجير ليموزين سياحي في الغردقة
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|استأجر باص 50 فرد لرحلات الغردقة ايجار باص سياحي مزايا استئجار باص 50 فرد الراحة والأمان الباصات الحديثة مجهزة بأحدث وسائل الراحة مثل المقاعد المريحة، نظام التكييف، وشاشات الترفيه. توافر حزام الأمان ونظام الفرامل المانع للانزلاق (ABS) لذلك يضمن سلامة الركاب. ايجار باص سياحي للحجز والاستفسار:01014555692 لزيارة موقعنا لمعرفة المزيد اضغط ع الرابط:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01014555692
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|العنوان:
|12ش الحجاز ميدان المحكمه -مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278333
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