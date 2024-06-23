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خدمة تأجير سيارات SUV بأقل سعر| تاجير هيونداي توسان
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|مميزات تاجير سيارات suv باقل سعر من خلال رينت باص رينت باص هي شركة رائدة في مجال النقل السياحي الجماعي داخل مصر. 01101727711. ايجار هيونداي توسان بالتالي تقوم شركة رينت باص بتوفير خدمات النقل السياحي المميزة عبر فروعها المختلفة خدمة ايجار سيارات SUV
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رينت باص
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274280
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