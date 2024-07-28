أضف إعلانك مجاناً
خدمة تأجير أتوبيس مرسيدس 500 للسفر الي مطروح
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|عروض تاجير باص مرسيدس لسفريات مطروح اتوبيس سياحي للايجار بالتالي مع بداية فصل الصيف واقتراب موسم الإجازات 01102106655، يتوجه العديد من الناس إلى السواحل المصرية الجميلة،
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجار
|التليفون:
|01102106655
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- مصر الجديدة القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279138
ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
28/7/2024
ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
28/7/2024
ايجار توياتا كوستر ملاكي اتوبيس 28 او 50 عائليه لرحله سعيده خدمه ممتازه اقل الاسعار عندنا الوصول بام.
28/7/2024
رحلة مريحة وفاخرة مع تأجير ليموزين المطار هل ترغب في تجربة نقل فاخرة ومريحة من وإلى المطار؟ نقدم لك .
28/7/2024
ايجار نقل سياحي اسعار ايجار فان كيا كرنفال 7 راكب يعد فان كيا كرنفال 7 راكب خيارًا مثاليًا للعديد .
28/7/2024
ليموزين مطار تأجير سيارة ليموزين مرسيدس S450 للمطار عندما يتعلق الأمر بالسفر بأسلوب لا مثيل له وبح.
28/7/2024
ايجار تويوتا كوستر لرحلات شرم الشيخ والغردقه عندما تُخطط لرحلة إلى شرم الشيخ أو الغردقة في مصر، يُعت.
28/7/2024
استأجر رينج روفر فيلار للمؤتمرات و الندوات في عالم الأعمال اليوم، تتطلب النجاح في الفعاليات مزيجاً م.
28/7/2024
استأجر باص 50 فرد لرحلات الغردقة ايجار باص سياحي مزايا استئجار باص 50 فرد الراحة والأمان الباصات ا.
28/7/2024
ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881 لرحلة تتنوع بين الراحة والأمان إذا كنت تبحث ع.
28/7/2024
ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881 لرحلة تتنوع بين الراحة والأمان إذا كنت تبحث ع.
28/7/2024
ايجار ليموزين مرسيدس فيانو 7راكب للمطارات خدمة ليموزين مطار إذا كنت تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الفخ.
27/7/2024
ايجار ليموزين للمطار استئجر ليموزين اقتصادي للنقل من المطار عندما تفكر في خيارات النقل من المطار، .
27/7/2024
🚗 **للإيجار: تويوتا راش 7 ركاب مع سائق محترف** 🚗 هل تبحث عن وسيلة تنقل مريحة وآمنة؟.
27/7/2024
🚗 **للإيجار: تويوتا راش 7 ركاب مع سائق محترف** 🚗 هل تبحث عن وسيلة تنقل مريحة وآمنة؟.
27/7/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.