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خدمة ايجار ليموزين مرسيدس يومي في القاهرة

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
استمتع بأفخم تجربة سياحية مع خدمة تأجير ليموزين مرسيدس تاجير ليموزين مرسيدس بالتالي عندما يتعلق الأمر بالسفر السياحي 01102106655 داخل المدن الكبرى مثل القاهرة، لا يوجد أفضل من الجمع بين الراحة والأناقة والفخامة. إن تأجير ليموزين مرسيدس للنقل السياحي يقدم لك /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مرسيدس
التليفون: 01102106655

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة ,مصر الجديدة- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2024
رقم الإعلان: 2275846

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ميكروباص هايس للإيجار اليومي وخدمة استقبال المطار - في القاهرة مصر

ميكروباص هايس للإيجار اليومي وخدمة استقبال المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير ميكروباص تويوتا هايس بشكل يومي ولخدمات استقبال المطار ليموزين مطار بالتالي يعتبر ميكروباص تويو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: ارخص خدمات النقل سياحي_ ايجار تويوتا هايس - في القاهرة مصر

ارخص خدمات النقل سياحي_ ايجار تويوتا هايس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ميكروباصات تويوتا هايس نقل سياحي ميكروباص تويوتا إن خدمات النقل السياحي تلعب دورًا حاسمًا في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين هيونداي اتش وان 20 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين هيونداي اتش وان 20 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين هيونداي اتش وان 20 هو خيار ممتاز لمن يبحثون عن راحة وفخامة في تجربة السفر. إليك بعض المعلوما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين ميتسوبيشي اكسبندر - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين ميتسوبيشي اكسبندر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

رحلة ليموزين بسيارة ميتسوبيشي اكسباندر تعتبر خيارًا ممتازًا لتجربة سفر مريحة ومميزة. إليك بعض المعلو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين رانج روفر ديسكفري - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين رانج روفر ديسكفري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر رانج روفر ديسكفري - اكتشف الرفاهية والأداء هل تبحث عن تجربة قيادة لا تُنسى؟ اختر رانج روفر د.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين رانج روفر سبورت - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين رانج روفر سبورت

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجر رانج روفر سبورت - الفخامة والأداء الاستثنائي ابتعد عن المألوف واستمتع بتجربة قيادة فاخرة مع را.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس فى القاهره - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس فى القاهره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس,بالتالي تعد تويوتا هايس واحدة من السيارات الرائدة في عالم تأجير السيارات،لذلك وتقد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: عروض تأجير فان سياحي - في القاهرة مصر

عروض تأجير فان سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تخفيضات على ايجار كوستر 24 راكب ايجار فان للرحلات عروض تأجير فان سياحي إيجار فانات تأجير فانات استئ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: عروض وخصومات على تأجير اتوبيسات سياحية - في القاهرة مصر

عروض وخصومات على تأجير اتوبيسات سياحية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 24 راكب للرحلات|01121759535 اتوبيسات للايجار عروض وخصومات على تأجير اتوبيسات سياحية إي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص سياحي - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تاجير ميكروباص 24 راكب موديل 2023 ايجار ميكروباص سياحي إيجار ميكروباص 14 راكب خدمات إيجار الميكروب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: مكتب ايجار ليموزين - في القاهرة مصر

مكتب ايجار ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مكتب ايجار ليموزين ايجار تويوتا كورولا موديل 2023 شركة تاجير ليموزين مكتب ايجار ليموزين إيجار ليمو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: ايجار نقل سياحي 2024 - في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي 2024

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 50 فرد مرسيدس ايجار اتوبيس سياحي ايجار نقل سياحي 2024 إيجار حافلات تأجير حافلات خدمات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب في مصر - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجاراتش وان بارخص الاسعار في مصر من مكه للسياحه يوجد لدينا جنيع انواع السيارات للايجار بخصومات هائل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: اتوبيس 50 راكب مرسيدس للايجار باسعار تنافسيه - في القاهرة مصر

اتوبيس 50 راكب مرسيدس للايجار باسعار تنافسيه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اتوبيس 50 راكب للاسجا في مصر بخصم 25% يوجد لدينا جميع انواع السيارات للايجار في مصر للحجز والاسستفس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: خصم 25% علي ايجار تويوتا كوستر - في القاهرة مصر

خصم 25% علي ايجار تويوتا كوستر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تويوتا كوستر للايحار من مكه للسياحه باسعار وخصومات هائله تصل الي 25% أجر من مكه للسياحه واستمتع بارخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

3/7/2024
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