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خدمات ايجار ليموزين للنقل السياحي

(للإيجار)

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صورة الاعلان: خدمات ايجار ليموزين للنقل السياحي - في المدينة المنورة السعودية

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ايجار تويوتا هايس في القاهرة خدمة ليموزين نقل سياحي إذا كنت تخطط لرحلة عائلية، أو نزهة جماعية مع الأصدقاء، أو حتى تنقل فريق عمل في القاهرة، فإن استئجار تويوتا هايس هو الخيار الأمثل لك. لذلك فإن تصميمها الداخلي يوفر أعلى مستويات الراحة والأمان لجميع الركاب، بالتالي مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة والقصيرة على حد سواء. مميزات استئجار تويوتا هايس من شركتنا: أسعار تنافسية: نقدم أسعاراً مرنة ومناسبة لجميع الميزانيات. /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: https://rentcarsegypt.com/
التليفون: 01100092199

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العنوان: 12شارع الحجاز_ ميدان المحكمة_ مصر الجديدة- القاهرة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/7/2024
رقم الإعلان: 2276743

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صورة الاعلان: ايجار اتوبيس سياحي| ايجارمرسيدس50راكب - في المدينة المنورة السعودية

ايجار اتوبيس سياحي| ايجارمرسيدس50راكب

(للإيجار)

- في المدينة المنورة السعودية

ايجار اتوبيس سياحي| ايجارمرسيدس50راكب Tourist bus rental Rent a Mercedes 50 passengers توفر شركة ري.
القسم: 

1,000 ريال

14/4/2024
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