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خدمات النظافة الشاملة وتوريد العمالة الموسمية والسياحية اللازمة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|وصيانه حمامات السباحة خدمات السافتي و الامن نوفر خدمات نقل و فك و تركيب و تغليف الاثاث و الموبيليا بسيارات والحراسة وتامين المواقع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة العالمية للخدمات01010244024
|التليفون:
|01010244024
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|العنوان:
|حى سيد جابر- سموحة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283289
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