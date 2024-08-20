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خدمات النظافة الشاملة وتوريد العمالة الموسمية والسياحية اللازمة

(للبيع)

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مصر (العين السخنة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
وصيانه حمامات السباحة خدمات السافتي و الامن نوفر خدمات نقل و فك و تركيب و تغليف الاثاث و الموبيليا بسيارات والحراسة وتامين المواقع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة العالمية للخدمات01010244024
التليفون: 01010244024

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: حى سيد جابر- سموحة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/8/2024
رقم الإعلان: 2283289

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الشركة العالمية للخدمات العامه

الشركة العالمية للخدمات العامه

(للبيع)

نوفر خدمات النظافة الشاملة و مكافحة الحشرات و القوارض و نوفر خدمات الصيانة المنزلية لجميع الاجهزة (ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/8/2024
صورة الاعلان: إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

(فرصة عمل)

في StrategiNation، نلتزم بتقديم حلول ذكاء اصطناعي متقدمة للشركات المتوسطة والكبيرة في مصر ودول الخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: اخصائي تسويق الكتروني

اخصائي تسويق الكتروني

(فرصة عمل)

المهام والمسؤوليات: وضع وتنفيذ استراتيجيات تسويقية فعالة لتعزيز تواجد الشركة وزيادة الوعي بالعلامة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: باص مرسيدس 50 راكب ايجار ليموزين

باص مرسيدس 50 راكب ايجار ليموزين

(للإيجار)

ايجار ليموزين ,ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/8/2024
صورة الاعلان: ليه تأجر باص 50 راكب من ليموزين نصار ؟

ليه تأجر باص 50 راكب من ليموزين نصار ؟

(للإيجار)

ايجار ليموزين ,ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/8/2024
صورة الاعلان: ميكروباص تويوتا هايس ايجار ليموزين

ميكروباص تويوتا هايس ايجار ليموزين

(للإيجار)

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/8/2024
صورة الاعلان: استأجر جيب جراند شيروكي من ليموزين نصار _ايجار ليموزين

استأجر جيب جراند شيروكي من ليموزين نصار _ايجار ليموزين

(للإيجار)

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/8/2024
صورة الاعلان: جراند شيروكي سيارة دفع رباعي _ايجار ليموزين

جراند شيروكي سيارة دفع رباعي _ايجار ليموزين

(للإيجار)

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/8/2024
صورة الاعلان: استشاري عيون

استشاري عيون

(فرصة عمل)

مطلـوب #استشاري_عيون لمستشفى بـ #الطائف #المملكه_العربية_السعودية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: استشاري عيون

استشاري عيون

(فرصة عمل)

مطلـوب #استشاري_عيون لمستشفى بـ #الطائف #المملكه_العربية_السعودية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم )

تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبير.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: محلات بيع ملابس عمال في مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) يونيفو

محلات بيع ملابس عمال في مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) يونيفو

(للبيع)

محلات بيع ملابس عمال في مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات الب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
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