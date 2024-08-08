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خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان كل اللي عليكي انك تتصلي وتختاري يوم ورح تكون عندك يومية 25 شامل التوصيل ل6 ساعات عمل نوفر عاملات يومي و اسبوعي و شهري مع مبيت نظامنا موجود ليريحك و يخفف تعبك وبخدمتك على مدار الاسبوع سارعوا بالتواصل معنا على الرسائل أو الارقام 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280941
عائلتك بتستاهل ترتاح باسهل واسرع خدمة للتنظيف الك بنوفر الك عاملات يومي مدربات بخبرة عالية جدا وايض.
8/8/2024
خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان كل اللي عليكي انك تتصلي وتختاري .
8/8/2024
معنا صار الوقت لراحتك من تعب التنظيف والتعزيل اتصلي انتي بالمكان الصح عاملات عمل يومي ل 6 ساعات بكل.
7/8/2024
بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير لهيك احجزي عاملتك و ريحي حالك من التعب معنا فقط .
7/8/2024
بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير لهيك احجزي عاملتك و ريحي حالك من التعب معنا فقط .
7/8/2024
احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق جميع عاملاتنا مدربات على الالتزام والدقة عمل يوم.
6/8/2024
احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق جميع عاملاتنا مدربات على الالتزام والدقة عمل يوم.
6/8/2024
ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك ريحي حالك من اولها واحجزي عاملتك من مكت.
5/8/2024
ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك ريحي حالك من اولها واحجزي عاملتك من مكت.
5/8/2024
نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع نعمل لراحتكم ومن اجلكم وباسعار منافسة .
3/8/2024
نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع نعمل لراحتكم ومن اجلكم وباسعار منافسة .
3/8/2024
عيشي راحتك و تخلصي من تعب التنظيف مع عاملاتنا اختاري عاملتك واتركي البـاقي علينـا واحنا بنريحك عاملا.
3/8/2024
يتوفر عاملات بخبرة و نخبة لخدمة التنظيف و الترتيب باتقان تنظيف منازل حسب الطلب داخل نطاق مدينة عمان .
1/8/2024
افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم دوام يومي 6 ساعات فقط مقابل 25 دينار برنامج شامل .
31/7/2024
افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم دوام يومي 6 ساعات فقط مقابل 25 دينار برنامج شامل .
31/7/2024
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