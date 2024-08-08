خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان كل اللي عليكي انك تتصلي وتختاري يوم ورح تكون عندك يومية 25 شامل التوصيل ل6 ساعات عمل نوفر عاملات يومي و اسبوعي و شهري مع مبيت نظامنا موجود ليريحك و يخفف تعبك وبخدمتك على مدار الاسبوع سارعوا بالتواصل معنا على الرسائل أو الارقام 0785407409