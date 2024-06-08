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خبراء تركيب كاميرات مراقبة شاملة مع أون لاين تك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خبراء تركيب كاميرات مراقبة شاملة مع أون لاين تك - في القاهرة مصر

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تركيب كاميرات المراقبة مع أون لاين تك لأمانك وراحة بالك تقدم لك أون لاين تك خدمات تركيب كاميرات المراقبة بأعلى جودة وأحدث التقنيات لضمان أمان منزلك أو مكتبك نحن نفهم أهمية الأمان لذا نحرص على تقديم حلول شاملة تلبي احتياجاتك وتضمن لك راحة البال مع كاميرات المراقبة من أون لاين تك ستحصل على - صور عالية الدقة - إمكانية المراقبة عن بُعد عبر الهاتف الذكي - تسجيل فيديو مستمر على مدار الساعة - تنبيهات فورية عند رصد أي حركة غير طبيعية #كاميرات_مراقبة #أون_لاين_تك #أمان_المنزل #أمان_المكتب #تقنيات_الأم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/6/2024
رقم الإعلان: 2274228

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السعر
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صورة الاعلان: أفضل حلول تصميم الشبكات الداخلية من أون لاين تك - في القاهرة مصر

أفضل حلول تصميم الشبكات الداخلية من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أون لاين تك خبراء في تصميم الشبكات الداخلية لتلبية احتياجاتك بأعلى كفاءة! هل تبحث عن فريق متخصص لتصم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة موثوقة لمنزلك ومصنعك - في القاهرة مصر

كاميرات مراقبة موثوقة لمنزلك ومصنعك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تأمين شامل لمنزلك ومصنعك مع أنظمة المراقبة المتطورة من أون لاين تك هل تبحث عن حل متكامل لحماية منزلك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: أفضل حلول إدارة الحضور والانصراف بأجهزة البصمة - في القاهرة مصر

أفضل حلول إدارة الحضور والانصراف بأجهزة البصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ارتقِ بإدارة وقت موظفيك مع أجهزة بصمة الحضور والانصراف من أون لاين تك تضمن لك أجهزة البصمة من أون لا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: جهاز البصمة ZK K14 PRO بتخفيضات كبيرة - في القاهرة مصر

جهاز البصمة ZK K14 PRO بتخفيضات كبيرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز البصمة ZK K14 PRO من أون لاين تك احصل على أفضل جهاز بصمة للأمان وكفاءة إدارة الحضور من أون لاين.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

5/6/2024
صورة الاعلان: اميرات مراقبة عالية الجودة للشركات - في القاهرة مصر

اميرات مراقبة عالية الجودة للشركات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تتميز كاميراتنا بتقنيات متقدمة مثل الرؤية الليلية وزوايا الرؤية الواسعة والتنبيهات الفورية عبر الهات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/6/2024
صورة الاعلان: جهاز بصمة ZK-MB20 لوجه واليد شركة اون لاين تك - في القاهرة مصر

جهاز بصمة ZK-MB20 لوجه واليد شركة اون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض مميز من أون لاين تك لتركيب ✨ جهاز ZK-MB20 المتطور هل تبحث ✨ عن جهاز متكامل لإدارة .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/5/2024
صورة الاعلان: عرض خاص لتركيب 6 كاميرات هيك فيجن المتطورة - في القاهرة مصر

عرض خاص لتركيب 6 كاميرات هيك فيجن المتطورة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض مميز من أون لاين تك لتركيب 6 كاميرات مراقبة احصل على أمان كامل لمنزلك أو مكتبك مع عرضنا الحصري .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/5/2024
صورة الاعلان: حلول إنتركم احترافية من أون لاين تك - في القاهرة مصر

حلول إنتركم احترافية من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على أفضل خدمات تركيب أجهزة الإنتركم مع شركة أون لاين تك نوفر لك أجهزة إنتركم متطورة تضمن لك ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/5/2024
صورة الاعلان: كاميرات المراقبة المنزلية - اون لاين تك - في القاهرة مصر

كاميرات المراقبة المنزلية - اون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن طريقة لحماية منزلك وممتلكاتك بأفضل الوسائل التكنولوجية؟ 🌐✨اون لاين تك تقدم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/5/2024
صورة الاعلان: أجهزة انتركم مبتكرة لتواصل أسهل وأسرع - في القاهرة مصر

أجهزة انتركم مبتكرة لتواصل أسهل وأسرع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عزز أمان منزلك أو مكتبك مع أجهزة الانتركم من أون لاين تك تواصل بسهولة مع الزوار وراقب المداخل براحة .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

20/5/2024
صورة الاعلان: تركيب كاميرات مراقبة متطورة من أون لاين تك - في القاهرة مصر

تركيب كاميرات مراقبة متطورة من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بفخر نعلن أن أمانك هو أولويتنا الرئيسية في كاميرات أون لاين تك مع تقنيات الكاميرات الذكية لدينا يمكن.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

18/5/2024
صورة الاعلان: 4 كاميرات مراقبة هيك فيجن من أون لاين تك - في القاهرة مصر

4 كاميرات مراقبة هيك فيجن من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لا تفوتوا فرصة الحصول على أمان وراحة البال مع عرضنا الحصري على 4 كاميرات مراقبة هيك فيجن 📷&.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/5/2024
صورة الاعلان: جهاز بصمة ZK-K40 PRO بعروض استثنائية - في القاهرة مصر

جهاز بصمة ZK-K40 PRO بعروض استثنائية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استعد للمستقبل مع جهاز البصمة ✨ موديل ZK-K40 PRO يضمن لك هذا الجهاز الرائع من ZK أمانًا لا م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/5/2024
صورة الاعلان: كاميرات المراقبة الذكية للشركات - في القاهرة مصر

كاميرات المراقبة الذكية للشركات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ابقى على اطلاع على كل ما يحدث في مكان عملك أو منزلك مع كاميرات المراقبة الحديثة والمتطورة من أون لاي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/5/2024
صورة الاعلان: كاميرات المراقبة المنزلية بأداء متميز وسهولة التثبيت - في القاهرة مصر

كاميرات المراقبة المنزلية بأداء متميز وسهولة التثبيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حماية منزلك وراحة بالك عندما تكون بعيدًا🏡✨ اكتشف أحدث تقنيات كاميرات المراقبة المنزلي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

11/5/2024
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