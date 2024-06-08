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خبراء تركيب كاميرات مراقبة شاملة مع أون لاين تك
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تركيب كاميرات المراقبة مع أون لاين تك لأمانك وراحة بالك تقدم لك أون لاين تك خدمات تركيب كاميرات المراقبة بأعلى جودة وأحدث التقنيات لضمان أمان منزلك أو مكتبك نحن نفهم أهمية الأمان لذا نحرص على تقديم حلول شاملة تلبي احتياجاتك وتضمن لك راحة البال مع كاميرات المراقبة من أون لاين تك ستحصل على - صور عالية الدقة - إمكانية المراقبة عن بُعد عبر الهاتف الذكي - تسجيل فيديو مستمر على مدار الساعة - تنبيهات فورية عند رصد أي حركة غير طبيعية #كاميرات_مراقبة #أون_لاين_تك #أمان_المنزل #أمان_المكتب #تقنيات_الأم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274228
أون لاين تك خبراء في تصميم الشبكات الداخلية لتلبية احتياجاتك بأعلى كفاءة! هل تبحث عن فريق متخصص لتصم.
8/6/2024
تأمين شامل لمنزلك ومصنعك مع أنظمة المراقبة المتطورة من أون لاين تك هل تبحث عن حل متكامل لحماية منزلك.
8/6/2024
ارتقِ بإدارة وقت موظفيك مع أجهزة بصمة الحضور والانصراف من أون لاين تك تضمن لك أجهزة البصمة من أون لا.
8/6/2024
جهاز البصمة ZK K14 PRO من أون لاين تك احصل على أفضل جهاز بصمة للأمان وكفاءة إدارة الحضور من أون لاين.
5/6/2024
تتميز كاميراتنا بتقنيات متقدمة مثل الرؤية الليلية وزوايا الرؤية الواسعة والتنبيهات الفورية عبر الهات.
1/6/2024
عرض مميز من أون لاين تك لتركيب ✨ جهاز ZK-MB20 المتطور هل تبحث ✨ عن جهاز متكامل لإدارة .
28/5/2024
عرض مميز من أون لاين تك لتركيب 6 كاميرات مراقبة احصل على أمان كامل لمنزلك أو مكتبك مع عرضنا الحصري .
28/5/2024
احصل على أفضل خدمات تركيب أجهزة الإنتركم مع شركة أون لاين تك نوفر لك أجهزة إنتركم متطورة تضمن لك ا.
27/5/2024
هل تبحث عن طريقة لحماية منزلك وممتلكاتك بأفضل الوسائل التكنولوجية؟ 🌐✨اون لاين تك تقدم.
25/5/2024
عزز أمان منزلك أو مكتبك مع أجهزة الانتركم من أون لاين تك تواصل بسهولة مع الزوار وراقب المداخل براحة .
20/5/2024
بفخر نعلن أن أمانك هو أولويتنا الرئيسية في كاميرات أون لاين تك مع تقنيات الكاميرات الذكية لدينا يمكن.
18/5/2024
لا تفوتوا فرصة الحصول على أمان وراحة البال مع عرضنا الحصري على 4 كاميرات مراقبة هيك فيجن 📷&.
14/5/2024
استعد للمستقبل مع جهاز البصمة ✨ موديل ZK-K40 PRO يضمن لك هذا الجهاز الرائع من ZK أمانًا لا م.
14/5/2024
ابقى على اطلاع على كل ما يحدث في مكان عملك أو منزلك مع كاميرات المراقبة الحديثة والمتطورة من أون لاي.
13/5/2024
حماية منزلك وراحة بالك عندما تكون بعيدًا🏡✨ اكتشف أحدث تقنيات كاميرات المراقبة المنزلي.
11/5/2024
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