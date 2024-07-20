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حواجز معدنية متحركة للبيع
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|يتوافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي مكان يسهولة وقابل للطي والتمدد الطول 4 متر الأرتفاع 120 سم العرض 28 سم 11 عمود حواجز معدنية, حواجز معدنية قابلة للتمدد, حواجز معدنية متحركة, حواجز معدنية بعجلات. أسعار الحواجز المعدنية, أسعار الحواجز الألومنيوم حواجز الومنيوم حواجز معدنية حواجز معدن متحركه حواجز معدنية بعجلات #حواجز_معدنية #حواجز_معدنية_متحركة حواجز لومنيوم أسعارحواجز الألومنيوم أسعار حواجز حواجز معدنية الومنيوم للتواصل واتس 05
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277834
يتوافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي .
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