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حواجز معدنية متحركة للبيع

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السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حواجز معدنية متحركة للبيع - في الرياض السعودية

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يتوافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي مكان يسهولة وقابل للطي والتمدد الطول 4 متر الأرتفاع 120 سم العرض 28 سم 11 عمود حواجز معدنية, حواجز معدنية قابلة للتمدد, حواجز معدنية متحركة, حواجز معدنية بعجلات. أسعار الحواجز المعدنية, أسعار الحواجز الألومنيوم حواجز الومنيوم حواجز معدنية حواجز معدن متحركه حواجز معدنية بعجلات #حواجز_معدنية #حواجز_معدنية_متحركة حواجز لومنيوم أسعارحواجز الألومنيوم أسعار حواجز حواجز معدنية الومنيوم للتواصل واتس 05
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 20/7/2024
رقم الإعلان: 2277834

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: حواجز معدنية متحركة للبيع - في الرياض السعودية

حواجز معدنية متحركة للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يتوافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/7/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع - في الرياض السعودية

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يتوفر لدينا جميع انواع بوابات السيارات الايطالية وغيرها من الانواع باطوال اذرع مختلفة على حسب المنشأ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/7/2024
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الجقائب - في الرياض السعودية

أجهزة تفتيش الجقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

باتت مسألة السلامة والأمن مسألة أساسية للعديد من المنشأت والشركات مما يحعلها تبحث عن الوسائل التى ت.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: بوابات مواقف السيارات للتحكم في الدخول والخروج - في الرياض السعودية

بوابات مواقف السيارات للتحكم في الدخول والخروج

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز امني محكم للتحكم في دخول وخروج السيارات والمركبات للمواقف العامة والخاصة تعمل علي تنظيم المرور .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: وكيل ارقام انتظار العملاء وتنظيم الصف - في الرياض السعودية

وكيل ارقام انتظار العملاء وتنظيم الصف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شركه أجواء نظام ترتيب الصفوف والطابور وترتيب العملاء تواصل معنا ونحن في خدمتكم نظام ترتيب الصفوف وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

15/7/2024
صورة الاعلان: بوابة دخول وخروج الافراد الترنستيل للنوادي والشركات - في الرياض السعودية

بوابة دخول وخروج الافراد الترنستيل للنوادي والشركات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابة مرور الافراد الترنستيل المقدمة من شركة طيف الالماس التجارية التي لاغني عنها في الاماكن المختلف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/7/2024
صورة الاعلان: نظام انتظار العملاء - في الرياض السعودية

نظام انتظار العملاء

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نظام انتظار العملاء 0595688150 يعتبر نظام انتظار العملاء الرقمى من أحدث الطرق المتتطورة والعلمية لتر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart - في الرياض السعودية

طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعة كروت بلاستيكية Smart 31 &amp;amp;ndash; smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/7/2024
صورة الاعلان: بوابة تفتيش الحقائب والطرود تعمل باشعة x ray - في الرياض السعودية

بوابة تفتيش الحقائب والطرود تعمل باشعة x ray

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابة تفتيش الحقائب> أمان وسرعة في نقطة التفتيش الخاصة بك! تواجه الكثير من الناس ازدحامًا وتأخيرًا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/7/2024
صورة الاعلان: شاشات تفاعلية جديدة للبيع - في الرياض السعودية

شاشات تفاعلية جديدة للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لاشك أن شاشات العرض التفاعلية هي بديل تقنى رائع لاجهزة العرض التقليدية شاشات ذات مساحة عرض كبيره وعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/7/2024
صورة الاعلان: بوابات افراد الكترونية - في الرياض السعودية

بوابات افراد الكترونية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتشرف مؤسسة رحاب التنمية أن تقدم لعملائها الكرام بوابات أفراد الكترونية ترانسايل وكذلك بوابات فلاب ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/7/2024
صورة الاعلان: بوابات الكترونية لدخول الافراد والموظفين - في الرياض السعودية

بوابات الكترونية لدخول الافراد والموظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات مرور الافراد . بوابة دخول وخروج الموظف بوابات مرور الافراد | بوابة دخول وخروج الموظفين | ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

7/7/2024
صورة الاعلان: حواجز الومنيوم متحركة - في الرياض السعودية

حواجز الومنيوم متحركة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تمثل حواجز الطرق المعدنية أداة بسيطه وسهله ورخيصة لتنظيم حركة الأفراد ولحماية المنشأت ولتحديد خطوط س.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/7/2024
صورة الاعلان: بوابة مرور السيارات المتطورة تعمل بالريموت والكارت - في الرياض السعودية

بوابة مرور السيارات المتطورة تعمل بالريموت والكارت

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابة مرور السيارات المتطورة تعمل بالريموت والكارت ويمكن اضافة جهاز بصمة الوجه حسب الرغبة مكونات بو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/7/2024
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart - في الرياض السعودية

طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية SMART وكذلك ZEBRA ID CARD Printer طابعه الكروت الشخصية ID والتى أثبتت ك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/7/2024
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