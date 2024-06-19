حواجز متحركة للبيع

(للبيع)
|تتوافر لدبنا الحواجز المعدنية المتحركة والمصنوعه من مادة الألومنيوم تتميز حواجز الألومنيوم بأنها قوية وغير قابله للصدأ وتتحمل الأتربة الومنيوم محمل وقوي الحبة طول 4 متر وارتفاع 120 سم سماكة حوالى 11سم تقوم الحواجز المعدنية بتنظيم حركة سير الافراد فى مسارات محددة كما انها تستخدم للطرق او للحدايق أو المصانع حواجز معدنية, حواجز طرق معدنية, حواجز الومنيوم حواجز متحركة . حواجز معدنية قابلة للطي للطلب واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|+966558860700- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277008
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