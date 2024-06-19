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حواجز متحركة للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حواجز متحركة للبيع - في الرياض السعودية

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تتوافر لدبنا الحواجز المعدنية المتحركة والمصنوعه من مادة الألومنيوم تتميز حواجز الألومنيوم بأنها قوية وغير قابله للصدأ وتتحمل الأتربة الومنيوم محمل وقوي الحبة طول 4 متر وارتفاع 120 سم سماكة حوالى 11سم تقوم الحواجز المعدنية بتنظيم حركة سير الافراد فى مسارات محددة كما انها تستخدم للطرق او للحدايق أو المصانع حواجز معدنية, حواجز طرق معدنية, حواجز الومنيوم حواجز متحركة . حواجز معدنية قابلة للطي للطلب واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: +966558860700- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 ريال
تاريخ الإعلان: 14/7/2024
رقم الإعلان: 2277008

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صورة الاعلان: اجهزة فحص السيارات - في الرياض السعودية

اجهزة فحص السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

توريد وتركيب شاشات العرض التفاعلية لعرض الإعلانات وعرض المنتجات والدورات نقدم حلولًا متكاملة لتوريد .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/6/2024
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