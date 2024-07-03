أضف إعلانك مجاناً
حواجز الومنيوم متحركة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تمثل حواجز الطرق المعدنية أداة بسيطه وسهله ورخيصة لتنظيم حركة الأفراد ولحماية المنشأت ولتحديد خطوط سير للحركة وتعتبر الحواجز الالومنيوم من أفضل أنواع الجواجز نظرا لخامتها القويه ولسهولة تحريكها تتميز الحواجز المعدنية المتحركة انه يمكن طيها ومدها على حسب المساحه المحددة تأني الجواجز المتحركة الألومنيوم بمقاسات ثابته يمكن طيها ومدها حسب المساحه حواجز معدنية, حواجز الومنيوم, حواجز معدنية متحركة, حواجز طرق, حواجز معدنية متحركة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276126
بوابة مرور السيارات المتطورة تعمل بالريموت والكارت ويمكن اضافة جهاز بصمة الوجه حسب الرغبة مكونات بو.
3/7/2024
طابعات الكروت البلاستيكية SMART وكذلك ZEBRA ID CARD Printer طابعه الكروت الشخصية ID والتى أثبتت ك.
2/7/2024
مشاكل كتير بتقابلنا مع الموظفين أو العمال زي التأخير والأذونات الكتير والرقابة الغير كاملة عليهم. ال.
1/7/2024
بوابات دخول وخروج الأفراد أداة هامه لاشك فى ذلك للحفاظ على تدفق سير الأفراد بشكل منظم , كما أنها تعم.
1/7/2024
توفر لدينا شاشات تفاعليه باللمس وبدون شاشات تفاعلية طوليه باحجام 43-50-55-65 انش وشاشات تفاعلية عرضي.
1/7/2024
بوابة مرور الافراد الترنستيل المقدمة من شركة طيف الالماس التجارية التي لاغني عنها في الاماكن المختلف.
26/6/2024
يعمل جهاز فحص الحقائب عن طريق الأشعه السينية التى تتخلل الحقيبه فتظهر ما بداخلها على الشاشة التى يتا.
22/6/2024
نتشرف بتقديم حزمة متنوعة من الشاشات التفاعلية تصلح للأغراض المختلفة مثل الدعايا والإعلان أو التعليم .
20/6/2024
نتشرف بتقديم حزمة متنوعة من الشاشات التفاعلية تصلح للأغراض المختلفة مثل الدعايا والإعلان أو التعليم .
20/6/2024
طابعات الكروت البلاستيكية نوعين طابعه كروت وجه واحد وطابعة كروت بلاستيكية وجهين ياتى مع طابعة الك.
19/6/2024
ابتعد عن التأخير والازدحام مع بوابات الدخول والخروج للأفراد! تصميم قوي وفعال لضمان سهولة وسرعة المرو.
10/6/2024
بوابات سيارات بوابات الكترونية للسيارات بوابات سيارات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات بوابات ال.
9/6/2024
بوابات سيارات بوابات الكترونية للسيارات بوابات سيارات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات بوابات ال.
9/6/2024
نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - ع.
7/6/2024
نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - .
4/6/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.