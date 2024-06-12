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حمامات – كومباكت – ابواب hpl

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حمامات – كومباكت – ابواب hpl - في القاهرة مصر

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( قواطيع حمامات , فواصل مباول , ابواب حمامات , اوشاش حمامات ) *سعر المتر المربع شامل التوريد والتركيب والاكسسوارات . * يتم تنفيذ جميع الاعمال والمشاريع في اي مكان داخل القاهرة وخارجها . * متاح الواح كومباكت, hpl والاكسسوارت الاستنالس ستيل الثقيل 304 و عينات كومباكت يوجد جميع الوان الكومباكت hpl نورن ديزاين اسـم لكل مشـروع للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا contact us whatssapp or phone :01270503183 & 01551557251 & 01289668128 & 010
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نور ديزاين
التليفون: 01289668128

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- القاهرة, Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2024
رقم الإعلان: 2273670

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صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اصل الكومباكت hpl فى نورن ديزاين - في القاهرة مصر

اصل الكومباكت hpl فى نورن ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لإن الكومباكت HPL هو الحل السحري للمساحات الصغيرة وكمان سهل الفك والتركيب مضاد للبكتيريا والفيروسات .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى توريد و تركيب قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة خامة صيني – هندى.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: ترابيزات طاولات الطعام - في القاهرة مصر

ترابيزات طاولات الطعام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: ترابيزات طاولات الطعام - في القاهرة مصر

ترابيزات طاولات الطعام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: بديل رخام اسود – كوريان - في القاهرة مصر

بديل رخام اسود – كوريان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بديل رخام اسود – كوريان اشيك قرصة للحمامات و المطابخ قرص الكوريان باللون الاسود السادة و الكريستال .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي - في القاهرة مصر

تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكوم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: قرصة مطبخك بالكوريان المستورد - في القاهرة مصر

قرصة مطبخك بالكوريان المستورد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قرصة مطبخك بالكوريان المستورد عايز رخامة لمطبخك و حمامك ميبنش فيها اى لحامات و سهلة الصيانة و غير قا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2024
صورة الاعلان: حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب - في القاهرة مصر

حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

9/6/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات هندى وصينى من نورن ديزاين - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات هندى وصينى من نورن ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مش هتدور كتير لان التنوع عندنا 😉 صاحب مطعم أو كافيه، بتاسس 😄 او تجدد ( الجيم - الفند.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

9/6/2024
صورة الاعلان: حمامات كومباكت hpl مستورد - في القاهرة مصر

حمامات كومباكت hpl مستورد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: كاونتر توب للمطابخ الكورين - في القاهرة مصر

كاونتر توب للمطابخ الكورين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كل يوم خصم جديد، كل يوم فرصة متتفوتش!" للكوريان متانة ممتازة الكوريان مصنوع من الأكليريك بالكامل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: ارخص سعر متر لقواطيع الحمامات - في القاهرة مصر

ارخص سعر متر لقواطيع الحمامات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ارخص سعر متر لقواطيع الحمامات ارخص سعر متر لقواطيع الحمامات الكومباكت hpl شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/6/2024
صورة الاعلان: تركيب و توريد فواصل حمامات كومباكت hpl - في القاهرة مصر

تركيب و توريد فواصل حمامات كومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كومباكت HPL صينى SUN FUL هندى GREEN LAAM فرنسى POLY ROY مميزات الكومباكت hpl •سهل الفك والتركيب و.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/6/2024
صورة الاعلان: تركيب و توريد فواصل حمامات كومباكت hpl - في القاهرة مصر

تركيب و توريد فواصل حمامات كومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كومباكت HPL صينى SUN FUL هندى GREEN LAAM فرنسى POLY ROY مميزات الكومباكت hpl •سهل الفك والتركيب و.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/6/2024
صورة الاعلان: قرص مطابخ و حمامات كوريان مستورد - في القاهرة مصر

قرص مطابخ و حمامات كوريان مستورد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قرص مطابخ و حمامات كوريان مستورد قرص مطابخ و حمامات كوريان كورى مستورد سمك 12 مم شركة ايجي ستون #خبر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

4/6/2024
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