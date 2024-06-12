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حمامات – كومباكت – ابواب hpl
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|( قواطيع حمامات , فواصل مباول , ابواب حمامات , اوشاش حمامات ) *سعر المتر المربع شامل التوريد والتركيب والاكسسوارات . * يتم تنفيذ جميع الاعمال والمشاريع في اي مكان داخل القاهرة وخارجها . * متاح الواح كومباكت, hpl والاكسسوارت الاستنالس ستيل الثقيل 304 و عينات كومباكت يوجد جميع الوان الكومباكت hpl نورن ديزاين اسـم لكل مشـروع للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا contact us whatssapp or phone :01270503183 & 01551557251 & 01289668128 & 010
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نور ديزاين
|التليفون:
|01289668128
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|العنوان:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- القاهرة, Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273670
لإن الكومباكت HPL هو الحل السحري للمساحات الصغيرة وكمان سهل الفك والتركيب مضاد للبكتيريا والفيروسات .
12/6/2024
قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى توريد و تركيب قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة خامة صيني – هندى.
12/6/2024
قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
12/6/2024
قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
12/6/2024
بديل رخام اسود – كوريان اشيك قرصة للحمامات و المطابخ قرص الكوريان باللون الاسود السادة و الكريستال .
11/6/2024
تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكوم.
11/6/2024
قرصة مطبخك بالكوريان المستورد عايز رخامة لمطبخك و حمامك ميبنش فيها اى لحامات و سهلة الصيانة و غير قا.
9/6/2024
جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
9/6/2024
مش هتدور كتير لان التنوع عندنا 😉 صاحب مطعم أو كافيه، بتاسس 😄 او تجدد ( الجيم - الفند.
9/6/2024
جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
8/6/2024
كل يوم خصم جديد، كل يوم فرصة متتفوتش!" للكوريان متانة ممتازة الكوريان مصنوع من الأكليريك بالكامل.
8/6/2024
ارخص سعر متر لقواطيع الحمامات ارخص سعر متر لقواطيع الحمامات الكومباكت hpl شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_.
7/6/2024
كومباكت HPL صينى SUN FUL هندى GREEN LAAM فرنسى POLY ROY مميزات الكومباكت hpl •سهل الفك والتركيب و.
6/6/2024
كومباكت HPL صينى SUN FUL هندى GREEN LAAM فرنسى POLY ROY مميزات الكومباكت hpl •سهل الفك والتركيب و.
6/6/2024
قرص مطابخ و حمامات كوريان مستورد قرص مطابخ و حمامات كوريان كورى مستورد سمك 12 مم شركة ايجي ستون #خبر.
4/6/2024
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