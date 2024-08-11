حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

(للبيع)
|كومباكت HPL مستورد من اكبر الشركات العالمية (POLYBEET - GREENLAM ) بأقل سعر من شركة نورن ديزاين الكومباكت مصمم خصيصا لتحمل العوامل الجوية والمياة والمواد الكماوية وتحمل درجات الحرارة ولا يتأثر بالحريق و يتميز بالشكل الجمالى ومضاد للحشرات والبكتريا و سهل الفك والتركيب والصيانة سعر المتر المربع شامل التوريد والتركيب اكسسوارات الاستانلس ستيل 304 ( xdf ) المستورد ثقيل الاصلي 01270503183 & 01015021006 & 01551299741 & 01211318909 & 01224332251
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nourn hpl
|التليفون:
|01551299741
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|العنوان:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- الرديسية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283898
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
1 جنيه