حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

(للبيع)
|نحن شركة نورن ديزاين متخصصون فى توريد وتصنيع ابواب حمامات كومباكت . قواطيع_حمامات و ابواب_حمامات و فواصل_مباول خامة هندى و صينى و فرنسى ( كومباكت hpl ) إكسسوارات استانلس ستيل الثقيل 304 ( xdf ) ( سعر المتر شامل التوريد والتركيب ) توريد وتركيب لأي مكان داخل مصر ،سعر المتر شامل التوريد والتركيب واكسسوارت استانلس ستيل 304 ( xdf ) contact us : Phone : 01270503183 & 01015021006 & 01551299741 & 01211318909 & 01224332251 E-mail : [email protected] whatsapp :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nourn hpl
|التليفون:
|01551299741
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|العنوان:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- النزهة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277185
1 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
1 جنيه
1 جنيه