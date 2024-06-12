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حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب - في الجيزة مصر

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شركة نورن ديزاين نورن ديزاين اسم لكل مشروع كومباكت compact hpl قواطيع حمامات- فواصل حمامات- بارتشن حمامات- أبواب حمامات ترابيزات- كراسى – لوكرز- قرص معامل- تراشات جميع التصميمات والألوان والخامات جميع الاكسسورات من الاستانلس ستيل الثقيل 304 ( xdf ) (مفصلات- مقابض- كوالين- أرجل) شركة نورن ديزاين الكومباكت HPL: الصينى والهندى و الفرنسى للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا contact us : Phone : 01270503183 & 01015021006 & 01551299741 & 01211318909
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: قواطيع حمامات كومباكت hpl
التليفون: 01551299741

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2024
رقم الإعلان: 2275818

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: قواطيع حمامات – فواصل حمامات – بارتشن حمامات - في الجيزة مصر

قواطيع حمامات – فواصل حمامات – بارتشن حمامات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركه نورن ديزاين تقدم لكم كومباكت compact hpl قواطيع حمامات- فواصل حمامات- بارتشن حمامات- أبواب حما.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: بارتشنات حمامات من الكومباكت hpl - في الجيزة مصر

بارتشنات حمامات من الكومباكت hpl

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة نورن ديزاين من اكبر الشركات المتخصصة فى استيراد و توريد و تركيب الكومباكت hpl (الصيني – الهندى.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

16/5/2024
صورة الاعلان: تركيب قواطيع حمامات كومباكت HPL - في الجيزة مصر

تركيب قواطيع حمامات كومباكت HPL

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الكومباكت hpl يستخدم فى عمل قواطيع -فواصل الحمامات -أقرص الترابيزات -ابواب الحمامات -الدواليب -أقر.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

9/5/2024
صورة الاعلان: حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب - في الجيزة مصر

حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جميع خامات الكومباكت hpl شركة نورن ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت ص.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

30/4/2024
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