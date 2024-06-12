حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

(للبيع)
|شركة نورن ديزاين نورن ديزاين اسم لكل مشروع كومباكت compact hpl قواطيع حمامات- فواصل حمامات- بارتشن حمامات- أبواب حمامات ترابيزات- كراسى – لوكرز- قرص معامل- تراشات جميع التصميمات والألوان والخامات جميع الاكسسورات من الاستانلس ستيل الثقيل 304 ( xdf ) (مفصلات- مقابض- كوالين- أرجل) شركة نورن ديزاين الكومباكت HPL: الصينى والهندى و الفرنسى للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا contact us : Phone : 01270503183 & 01015021006 & 01551299741 & 01211318909
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|قواطيع حمامات كومباكت hpl
|التليفون:
|01551299741
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|العنوان:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275818
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه