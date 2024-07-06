أضف إعلانك مجاناً
حلول متقدمة لتركيبات الشبكات الداخلية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تركيبات شبكات داخلية عالية الجودة من أون لاين تك احصل على أفضل حلول الشبكات الداخلية لتضمن اتصالًا سريعًا ومستقرًا في جميع أرجاء مكتبك أو منزلك نقدم لك خدمات تركيب احترافية باستخدام أحدث التقنيات لضمان أداء متميز وبنية تحتية متينة. 🌐🔧 📞 اتصل بنا الآن لمعرفة المزيد والحصول على عرض خاص #شبكات_داخلية #أون_لاين_تك #تركيب_شبكات #اتصال_سريع #بنية_تحتية #جودة_عالية متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276298
تركيب شبكات داخلية بسرعة وكفاءة من أون لاين تك احصل على حلول شبكية متطورة تضمن لك اتصالاً سريعًا و.
6/7/2024
ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450 من أون لاين تك احصل على كفاءة وسهولة في إدارة مبيعاتك مع ماكينة الكاشير.
2/7/2024
تركيب ساوند سيستم للمنازل والشركات من أون لاين تك اجعل تجربتك الصوتية أكثر تميزاً مع حلول تركيب ساو.
1/7/2024
تركيب أجهزة الكاشير من أون لاين تك احصل على حلول متكاملة لإدارة مبيعاتك بكفاءة مع أجهزة الكاشير الم.
1/7/2024
ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450 من أون لاين تك مع ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450، قم بتحسين إدارة مبيعاتك.
26/6/2024
نظام كول سنتر لتحسين خدمة العملاء من أون لاين تك ارتقِ بخدمة العملاء في شركتك مع نظام الكول سنتر ال.
24/6/2024
احصل على شبكات داخلية عالية الأداء مع أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك أفضل حلول تركيب الشبكات الداخل.
22/6/2024
احصل على أفضل خدمات تركيب الشبكات الداخلية مع شركة أون لاين تك سواء كنت تبني منزلاً جديداً أو ترغب.
10/6/2024
سهل عمليات البيع مع أجهزة الكاشير المتطورة من أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك أحدث أجهزة الكاشير ال.
10/6/2024
تصميم الشبكات الداخلية من أون لاين تك تحتاج إلى شبكة داخلية موثوقة وفعالة لمؤسستك أو منزلك؟ أون لاين.
5/6/2024
خبراء في تصميم الساوند سيستم شركة أون لاين تك هل تبحث عن تجربة صوتية لا مثيل لها؟ أون لاين تك هي خيا.
5/6/2024
عزز اتصالات شركتك مع نظام PABX 108 من أون لاين تك يقدم لك نظام PABX 108 حلاً متكاملاً لإدارة الاتصال.
3/6/2024
ارتقِ بأعمالك مع ماكينة الكاشير SE-C450 من أون لاين تك تقدم لك ماكينة الكاشير موديل SE-C450 من كاسي.
3/6/2024
ارتقِ بأعمالك مع ماكينة الكاشير كاسيو موديل TE-4000F من أون لاين تك تتميز ماكينة الكاشير كاسيو بتصمي.
28/5/2024
مهمتنا هي تصميم وتنفيذ شبكات داخلية متطورة تلبي متطلبات عملكم بكفاءة عالية وأمان مضمون نحن نقدم خدم.
27/5/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.