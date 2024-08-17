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حلول كول سنتر متكاملة - شركة اون لاين تك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حلول كول سنتر متكاملة - شركة اون لاين تك - في القاهرة مصر

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تحسين خدمة العملاء بكول سنتر متكامل ارفع مستوى خدمة العملاء في شركتك مع نظام كول سنتر متكامل من أون لاين تك حلول فعالة للتواصل مع العملاء بسرعة وسهولة مما يضمن رضاهم وزيادة إنتاجيتك. #خدمة_العملاء #كول_سنتر #أون_لاين_تك #تواصل_فعال متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ‏ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا ‏Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 ‏Email: [email protected] ‏Website: www.onlinetech-eg.com وللتواصل واتس اب: wa.me/message/GG26MKSEWSKXD1 #أنظمة_الكول_سنتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

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العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2024
رقم الإعلان: 2282904

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17/8/2024
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13/8/2024
صورة الاعلان: أنظمة الساوند سيستم من أون لاين تك - في القاهرة مصر

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- في القاهرة مصر

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1 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: أفضل الحلول التقنية لإدارة وقت موظفيك بكفاءة - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: حماية شاملة بكاميرات المراقبة - في القاهرة مصر

حماية شاملة بكاميرات المراقبة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حماية شاملة بكاميرات المراقبة مع كاميرات المراقبة الحديثة من أون لاين تك كن مطمئنًا بأن منزلك أو عم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: تصميم شبكات داخلية احترافية - في القاهرة مصر

تصميم شبكات داخلية احترافية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: كول سنتر لتعزيز خدمة العملاء - في القاهرة مصر

كول سنتر لتعزيز خدمة العملاء

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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1 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: تركيب 4 كاميرات مراقبة بأسعار تنافسية - في القاهرة مصر

تركيب 4 كاميرات مراقبة بأسعار تنافسية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🎉عرض حصري 🎉 تركيب 4 كاميرات مراقبة بأسعار تنافسية من أون لاين تك 📸 احصل على.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: جهاز البصمة ZK K14 PRO من شركة أون لاين تك - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: نظام سنترال Pabx 108 المتكامل من اون لاين تك - في القاهرة مصر

نظام سنترال Pabx 108 المتكامل من اون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: أجهزة بصمة للحضور والانصراف لضمان الانضباط - في القاهرة مصر

أجهزة بصمة للحضور والانصراف لضمان الانضباط

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

3/8/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة للمنشآت التجارية حماية مستمرة - في القاهرة مصر

كاميرات مراقبة للمنشآت التجارية حماية مستمرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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3/8/2024
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