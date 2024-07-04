حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا بأتصال واحد منك بنكون عندك عاملات مؤهلات ومدربات بكفاءة عالية افضل وأسرع خدمة على الإطلاق في اي وقت. ما عليك إلا تتصل فينا. عامله تنظيف يومي ( 6 ساعات يشمل التوصيل ) 25 دينار وايضآ عاملات تنظيف اسبوعي و شهري مع مبيت جربينا ما رح تندمي مع سوفت كلين انتي المرتاحه للحجز والاستفسار : 0785407409