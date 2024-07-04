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حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا بأتصال واحد منك بنكون عندك عاملات مؤهلات ومدربات بكفاءة عالية افضل وأسرع خدمة على الإطلاق في اي وقت. ما عليك إلا تتصل فينا. عامله تنظيف يومي ( 6 ساعات يشمل التوصيل ) 25 دينار وايضآ عاملات تنظيف اسبوعي و شهري مع مبيت جربينا ما رح تندمي مع سوفت كلين انتي المرتاحه للحجز والاستفسار : 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275868
حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا بأتصال واحد منك بنكون عندك عاملات مؤهلا.
4/7/2024
شو ما كان شغلك وانشغالك نحنا جاهزين لتنظيف بيتك عاملات ذو خبرة وكفاءه عاليه سرعة في الإنجاز والتنظيف.
4/7/2024
شو ما كان شغلك وانشغالك نحنا جاهزين لتنظيف بيتك عاملات ذو خبرة وكفاءه عاليه سرعة في الإنجاز والتنظيف.
4/7/2024
البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك سوفت كلين خيارك الامثل والأول بنوفرلكم اعلى مستوى م.
3/7/2024
البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك سوفت كلين خيارك الامثل والأول بنوفرلكم اعلى مستوى م.
3/7/2024
من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب نقدم خدماتنا للمنازل والمكاتب و الشركا.
3/7/2024
من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب نقدم خدماتنا للمنازل والمكاتب و الشركا.
3/7/2024
بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي اصبح بإمكانك الحجز من ( سوفت كلين ) عامله تن.
2/7/2024
بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي اصبح بإمكانك الحجز من ( سوفت كلين ) عامله تن.
2/7/2024
من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا عيشها بإختيارك . . وحسب احتياجك فقط مع سوفت .
2/7/2024
من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا عيشها بإختيارك . . وحسب احتياجك فقط مع سوفت .
2/7/2024
شغل البيت صار ضغط و تعب كبير خاصة بالشوب !! معنا الحل سوفت كلين لتوفير خدمة العاملات للتنظيف و التر.
1/7/2024
بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا ما الك إلا عاملات مؤسسة سوفت كلين ليجوا يخلصو.
1/7/2024
بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا ما الك إلا عاملات مؤسسة سوفت كلين ليجوا يخلصو.
1/7/2024
الان لراحتك من تعل التنظيف والتعزيل اتصلي واحجزي عاملتك ولانك ما بترضي الا بالافضل والانظف احنا اجي.
1/7/2024
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