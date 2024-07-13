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حجز ميكروباص سياحي لرحلات الغردقه
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|أرخص ايجار تويوتا هايس استئجار تويوتا هايس 13 راكب لرحلات الغردقه تعد مدينة الغردقة واحدة من أجمل المدن السياحية في مصر، حيث تجمع بين سحر البحر الأحمر الخلاب والثقافة الغنية التي تعكس تاريخ البلاد,أرخص ايجار تويوتا هايس. ولكي تتمكن من استكشاف جمالات هذه المدينة بكل راحة وسهولة ،فإن استئجار حافلة تويوتا هايس ذات 13 راكبًا يعد الخيار المثالي للأفراد والعائلات والمجموعات الصغيرة. ايجار ميكروباص سياحي تويوتا هايس: الراحة والأداء تويوتا هايس هي واحدة من الحافلات الأكثر شهرة واستخدامًا في مصر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار لايجار السيارات والنقل السياحي
|التليفون:
|01003203210
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|العنوان:
|:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276992
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