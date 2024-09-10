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جولدن هاوس للكومباكت الصيني والهندي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
كومباكت HPL ويستخدم في قواطيع الحمامات وفواصل المباول وقرص الترابيزات وقرص المطابخ وقرص المكاتب وبارتيشن حمامات بما يشمل الآكسسورات. ويسعدنا ويشرفنا التعامل معكم ولكم منا وافر التقدير والأحترام . مقدمة لسيادتكم للاتصال والاستفسار على 01229316689 – 01012445146 - 01202021038
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كمال
التليفون: 01202021038

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 63 شارع طه حسين النزهه الجديده- حي النزهة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/9/2024
رقم الإعلان: 2295194

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للشركات اثاث مكتبي متكامل مكاتب وكراسي طاولات اجتماعات - في القاهرة مصر

للشركات اثاث مكتبي متكامل مكاتب وكراسي طاولات اجتماعات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اوفيس وود فرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي- فرش مقرات ادارية - مكاتب - كراسي - طاولات اجتماعات - .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/9/2024
صورة الاعلان: كرسي مكتب هيدروليك نجمه معدن - في القاهرة مصر

كرسي مكتب هيدروليك نجمه معدن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كرسي مكتب هيدروليك نجمه معدن تنجيد سفنج و فيبر مكسي جلد بافضل خامات متوفر الوان مختلفه استلام فورى .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/9/2024
صورة الاعلان: اثاث مكاتب وشركات أرقي الموديلات وأفضل الاسعار من اوفيس وود - في القاهرة مصر

اثاث مكاتب وشركات أرقي الموديلات وأفضل الاسعار من اوفيس وود

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أحدث موديلات وأفضل اسعار اثاث مكتبي للشركات لدى اوفيس وود لفرش الشركات والمكاتب اثاث مكتبي مميز شاهد.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

28/8/2024
صورة الاعلان: مكاتب مديرين مكاتب مودرن اثاث مكتبي راقى لدى اوفيس وود - في القاهرة مصر

مكاتب مديرين مكاتب مودرن اثاث مكتبي راقى لدى اوفيس وود

(للبيع)

- في القاهرة مصر

طاولات اجتماعات ستائر مكتبية فرش كامل للمقرات لدى اوفيس وود فرنتشر 01003755888 نسعد بزيارتكم معارضنا.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: جودة وضمان بمعارضنا اثاث مكتبي مكاتب مديرين كراسي مكتب مستوردة - في القاهرة مصر

جودة وضمان بمعارضنا اثاث مكتبي مكاتب مديرين كراسي مكتب مستوردة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

طاولات اجتماعات ستائر مكتبية فرش كامل للمقرات لدى اوفيس وود فرنتشر 01003755888 نسعد بزيارتكم معارضنا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

23/7/2024
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