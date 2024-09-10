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جولدن هاوس للكومباكت الصيني والهندي
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|كومباكت HPL ويستخدم في قواطيع الحمامات وفواصل المباول وقرص الترابيزات وقرص المطابخ وقرص المكاتب وبارتيشن حمامات بما يشمل الآكسسورات. ويسعدنا ويشرفنا التعامل معكم ولكم منا وافر التقدير والأحترام . مقدمة لسيادتكم للاتصال والاستفسار على 01229316689 – 01012445146 - 01202021038
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كمال
|التليفون:
|01202021038
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|العنوان:
|63 شارع طه حسين النزهه الجديده- حي النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295194
اوفيس وود فرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي- فرش مقرات ادارية - مكاتب - كراسي - طاولات اجتماعات - .
10/9/2024
كرسي مكتب هيدروليك نجمه معدن تنجيد سفنج و فيبر مكسي جلد بافضل خامات متوفر الوان مختلفه استلام فورى .
5/9/2024
أحدث موديلات وأفضل اسعار اثاث مكتبي للشركات لدى اوفيس وود لفرش الشركات والمكاتب اثاث مكتبي مميز شاهد.
28/8/2024
طاولات اجتماعات ستائر مكتبية فرش كامل للمقرات لدى اوفيس وود فرنتشر 01003755888 نسعد بزيارتكم معارضنا.
24/7/2024
طاولات اجتماعات ستائر مكتبية فرش كامل للمقرات لدى اوفيس وود فرنتشر 01003755888 نسعد بزيارتكم معارضنا.
23/7/2024
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