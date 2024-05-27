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جودة وضمان بمعارضنا اثاث مكتبي مكاتب مديرين كراسي مكتب مستوردة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جودة وضمان بمعارضنا اثاث مكتبي مكاتب مديرين كراسي مكتب مستوردة - في القاهرة مصر

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طاولات اجتماعات ستائر مكتبية فرش كامل للمقرات لدى اوفيس وود فرنتشر 01003755888 نسعد بزيارتكم معارضنا 11 شارع شهاب من جامعة الدول امام التوحيد والنور - المهندسين 0233381184 معارض اثاث مكتبى اثاث شركات مكاتب كراسي اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين مكاتب - كراسي - طاولات اجتماعات - اثاث شركات - كوانترات استقبال - خلايا عمل - كراسي مديرين وموظفين - ستائر مكتبية - كراسي مسرح وقاعات - اوفيس وود فرنتشر 01003755888 - 0233381184
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اوفيس وود
التليفون: 01003755888

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 11 شارع شهاب - المهندسين- الجيزة, الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/7/2024
رقم الإعلان: 2278329

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صورة الاعلان: مكاتب وكراسي مكتب اثاث مكتبي مميز - في القاهرة مصر

مكاتب وكراسي مكتب اثاث مكتبي مميز

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صورة الاعلان: فواصل وقواطع كومباكت hpl - في القاهرة مصر

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