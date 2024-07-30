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جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب يستخدم لقياس 16 نوع من الحبوب والبذور •مدى القياس للرطوبة: الحبوب: 8….35% / البذور الذيتية: 5….25% •الدقة: ±0.5% من الرطوبة فى حالة التخزين. •تعويض أوتوماتيكى بدرجات الحرارة. •معالجات دقيقة وقياسات محكومة لكل أنواع الحبوب والبذور. • يقوم الجهاز بتخزين نتائج الأختبار وعرض متوسط القراءة. اجهزه قياس علميه,رطوبة,حبوب,ارز,ذرة,سمسم,عدس,فاصوليا,دالتكس ايجيبت,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|1001160396-1272227795
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|العنوان:
|دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279485
جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب يستخدم لقياس 16 نوع من الحبوب والبذور •مدى القياس للرطوبة: الحبوب: 8….3.
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