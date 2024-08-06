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جهاز قياس رطوبة البرسيم
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|الآن بضاعة حاضرة جهاز قياس الرطوبة فى البرسيم بحساس طوله 55 سم لدقة القياس •يستخدم أيضا لقياس الرطوبة فى الدريس الحجازى وبالات القش وبستان العشب •سريع وسهل الأستخدام اجهزة قياس علمية,رطوبة,برسيم,دريس حجازى,عشب,بالات,بستان ,سيلاج,قش,دالتكس ايجيبت,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|1001160396-1272227795
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|العنوان:
|دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280759
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