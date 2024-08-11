جهاز قياس درجة الحراره2*1

جهاز قياس درجة الحراره 2*1 • يعمل الجهاز على قياس درجة الحراره بالاشعه تحت الحمراء وبالاتصال عن طريق المسبار • يستخدم لقياس درجة حراره الطعام وفى المعامل وHACCPوHVAC • نطاق درجة حرارة الأشعة تحت الحمراء -67 إلى 572 درجة فهرنهايت (-55 إلى 250 درجة مئوية) •دقة الأشعة تحت الحمراء لـ HACCP ± 1.8 درجة فهرنهايت من 32 إلى 149 درجة فهرنهايت؛ خلاف ذلك ± 1.5٪ من القراءة •نطاق درجة حرارة المسبار -67 إلى 626 درجة فهرنهايت (-55 إلى 330 درجة مئوية) •دقة المسبار ±0.9 درجة فهرنهايت (0.5 درجة مئوية)