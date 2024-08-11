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جهاز قياس درجة الحراره2*1
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|جهاز قياس درجة الحراره 2*1 • يعمل الجهاز على قياس درجة الحراره بالاشعه تحت الحمراء وبالاتصال عن طريق المسبار • يستخدم لقياس درجة حراره الطعام وفى المعامل وHACCPوHVAC • نطاق درجة حرارة الأشعة تحت الحمراء -67 إلى 572 درجة فهرنهايت (-55 إلى 250 درجة مئوية) •دقة الأشعة تحت الحمراء لـ HACCP ± 1.8 درجة فهرنهايت من 32 إلى 149 درجة فهرنهايت؛ خلاف ذلك ± 1.5٪ من القراءة •نطاق درجة حرارة المسبار -67 إلى 626 درجة فهرنهايت (-55 إلى 330 درجة مئوية) •دقة المسبار ±0.9 درجة فهرنهايت (0.5 درجة مئوية)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|1001160396-1272227795
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|العنوان:
|دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281281
جهاز قياس درجة الحراره 2*1 • يعمل الجهاز على قياس درجة الحراره بالاشعه تحت الحمراء وبالاتصال عن طريق.
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