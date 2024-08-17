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جهاز قياس خشونة الأسطح
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|جهاز قياس خشونة الأسطح •يستخدم على نطاق واسع في موقع الإنتاج لقياس خشونة السطح لمختلف الأجزاء المعالجة بالآلات. •الجهاز متوافق مع أربعة معايير ISO وDIN وANSI وJIS •قياس المعلمات المتعددة: Ra، Rz •مستشعر الحث المتطور للغاية •المدمج في بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن ودائرة التحكم ذات قدرة عالية •صغير الحجم وخفيف الوزن وسهل الاستخدام • Measuring Range 1) Ra: 0.05~10.00µm / 1.000~400.0µinch 2) Rz: 0.020~100.0µm / 0.780~4000µinch اجهزه قياس علميه,خشونه اسطح,نعومه,معادن,دالتكس ايجيبت,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|1001160396-1272227795
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|العنوان:
|دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283207
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