جهاز قياس جوده ونسبة الكسر فى الارز

جهاز قياس جودة ونسبة الكسر في الارز • احدث ما توصلت اليه التكنولوجا في هذا المجال حيث ان الجهاز ذات تصميم جديد ويعطي نتائج فعاله • مهمة الجهاز الرئيسية هي استكمال عملية التقشير بجانب تبييض الأرز في وقت واحد للحصول علي منتج عالي الجودة • الجهاز مزود باحدث الأساليب التكنولوجية للمساعدة في إتمام عمليتي تقشير وتبييض الارز بسهولة اجهزه قياس علميه,جوده,كسر ارز,دالتكس ايجيبت,