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جهاز قياس جوده زيت الطهى
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|الزيت هو مادة الطبخ الأساسية للحياة اليومية ومع التفاعل الفيزيائي والكيميائي أثناء عملية الطهي على درجة حرارة عالية يتم إنتاج مواد كيميائية سامة، الطرق التقليدية للاختبار تنتج التلوث والنفايات غير الضرورية. علشان كده شركه دالتكس ايجيبت وفرتلك جهاز اختبار الزيت لفحص جوده وسلامه زيت الطهى بآمان. اجهزه قياس علميه,زيت,طهى,جوده,TPM,دالتكس ايجيبت,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|1001160396-1272227795
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|العنوان:
|دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276722
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