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جهاز قياس الوطأه الحراية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|•يعد جهاز قياس الوطأه الحرارية سريع الاستجابة من خلال قياس دقيق لتأثيرات درجة الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة أو المشعة. •مثالية للمدربين الرياضيين والعسكريين وأخصائيي الصحة المهنية (الصناعية) والعاملين في الهواء الطلق والمتخصصين في الطب الرياضي •مصممة وفقًا للوائح ISO7243 /ISO7726/OSHA/JISHA اجهزه قياس علميه,وطاه حراره,WBGT,stress heat,دالتكس ايجيبت,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|1001160396-1272227795
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|العنوان:
|دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282603
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