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جهاز قياس الرطووبة فى محتوى النسيج
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|جهاز قياس رطوبة المواد الخام للنسيج •يستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل القطن ومغازل الغزل وغزل الصوف والحرير . •عالي الدقة والأداء. •سريع الإستخدام. •مدى القياس:4-90% •الدقة:0.1 اجهزه قياس علميه,رطوبة,نسيج,خيوط,قطن,صوف,جلد,ملابس,دالتكس ايجيبت,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|1001160396-1272227795
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|العنوان:
|دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277983
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