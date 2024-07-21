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جهاز قياس الرطووبة فى محتوى النسيج

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطووبة فى محتوى النسيج - في القاهرة مصر

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جهاز قياس رطوبة المواد الخام للنسيج •يستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل القطن ومغازل الغزل وغزل الصوف والحرير . •عالي الدقة والأداء. •سريع الإستخدام. •مدى القياس:4-90% •الدقة:0.1 اجهزه قياس علميه,رطوبة,نسيج,خيوط,قطن,صوف,جلد,ملابس,دالتكس ايجيبت,
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 1001160396-1272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/7/2024
رقم الإعلان: 2277983

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6/7/2024
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3/7/2024
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1/7/2024
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23/6/2024
صورة الاعلان: جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجة - في القاهرة مصر

جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

23/6/2024
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مجفف علف الاسماك الطافيه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الدوران والتردد تاكوميتر - في القاهرة مصر

جهاز قياس الدوران والتردد تاكوميتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مع مزيج من أحدث تقنيات المعالجات الدقيقة وتكنولوجيا الليزر ، فإن شركه دالتكس ايجيبت قدرت توفر جهاز ق.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

5/6/2024
صورة الاعلان: مصانع الاعلاف - في القاهرة مصر

مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جميع معدات مصانع العلف من) مكابس + مبردات + مدشات + خلاطات اعلاف + مفتات + مجففات + دايات ورولات + خ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس PH فى العينات الصلبة وشبه الصلبة - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

1/6/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس PH فى العينات الصلبة وشبة الصلبة - في القاهرة مصر

جهاز قياس PH فى العينات الصلبة وشبة الصلبة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس PH فى العينات الصلبة وشبة الصلبة •يستخدم على نطاق واسع في العينات الصلبة ونصف الصلبة مثل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

1/6/2024
صورة الاعلان: مصانع الثلج ICE FACTORIES - في القاهرة مصر

مصانع الثلج ICE FACTORIES

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر فى ماكينه تصنيع الثلج الفائقه واحصل على أداء استثنائي وجوده لا مثيل تتميز ماكينتنا بإنتاج ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/5/2024
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