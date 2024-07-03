جهاز قياس الرطوبة فى البن

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جهاز قياس جودة ونسبة الكسر في الارز • احدث ما توصلت اليه التكنولوجا في هذا المجال حيث ان الجهاز ذات .

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