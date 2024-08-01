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جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين - في القاهرة مصر

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محلل الرطوبة بالهالوجين يستخدم لقياس الرطوبة فى المواد الصلبة والحبيبية والمسحوق •يعمل على نطاق واسع فى جميع الصناعات، مثل الورق والمواد الغذائية والأعلاف والحبيبات البلاستيكية. •حجم المقلاة: 90 مم •غرفة الفولاذ المقاوم للصدأ •يمكن ضبط درجة الحرارة والوقت •النسبة المئوية لمحتوى الرطوبة اجهزه قياس علميه,رطوبة,تحليل,هالوجين,تسخين,مسحوق,صلبة,حبيبات,بلاستيك,غذاء,دالتكس ايجيبت,
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 1001160396-1272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/8/2024
رقم الإعلان: 2279884

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين - في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محلل الرطوبة بالهالوجين يستخدم لقياس الرطوبة فى المواد الصلبة والحبيبية والمسحوق •يعمل على نطاق وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65 - في القاهرة مصر

جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب يستخدم لقياس 16 نوع من الحبوب والبذور •مدى القياس للرطوبة: الحبوب: 8….3.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65 - في القاهرة مصر

جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب يستخدم لقياس 16 نوع من الحبوب والبذور •مدى القياس للرطوبة: الحبوب: 8….3.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: كأس اللزوجة - في القاهرة مصر

كأس اللزوجة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كأس اللزوجة •مصمم لتحديد سريع وتقريبي لأوقات التدفق للدهانات والسوائل المماثلة في ورش العمل وفي مصن.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس النشاط المائى - في القاهرة مصر

جهاز قياس النشاط المائى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس النشاط المائى •يستخدم لقياس النشاط المائى للأطعمة واختيار طرق التعبئة والتخزين المعقولة، و.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

25/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس النشاط المائى - في القاهرة مصر

جهاز قياس النشاط المائى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس النشاط المائى •يستخدم لقياس النشاط المائى للأطعمة واختيار طرق التعبئة والتخزين المعقولة، و.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

25/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطووبة فى محتوى النسيج - في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطووبة فى محتوى النسيج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس رطوبة المواد الخام للنسيج •يستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل القطن ومغازل الغزل وغزل الص.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبه فى محتوى النسيج - في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبه فى محتوى النسيج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس رطوبة المواد الخام للنسيج •يستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل القطن ومغازل الغزل وغزل الص.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس جوده زيت الطهى - في القاهرة مصر

جهاز قياس جوده زيت الطهى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الزيت هو مادة الطبخ الأساسية للحياة اليومية ومع التفاعل الفيزيائي والكيميائي أثناء عملية الطهي على د.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

12/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس نسبة الرطوبة فى الحبوب - في القاهرة مصر

جهاز قياس نسبة الرطوبة فى الحبوب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة في الحبوب • يعمل علي اختبار 14 نوع من الحبوب مثل، القمح ، الذرة ، الأرز الياباني ،.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

9/7/2024
صورة الاعلان: جهاز الكشف عن تسرب الغازات - في القاهرة مصر

جهاز الكشف عن تسرب الغازات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز الكشف عن تسرب الغازات ●يستخدم للكشف عن تسرب جميع انواع الهالوجين ●الكشف عن مواد ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبة فى البن - في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة فى البن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة فى البن •يستخدم لقياس الرطوبة ودرجة الحراره فى حبوب البن والكاكاو •مدى القياس : .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

6/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس جوده ونسبة الكسر فى الارز - في القاهرة مصر

جهاز قياس جوده ونسبة الكسر فى الارز

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس جودة ونسبة الكسر في الارز • احدث ما توصلت اليه التكنولوجا في هذا المجال حيث ان الجهاز ذات .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس جودة ونسبة الكسر في الارز - في القاهرة مصر

جهاز قياس جودة ونسبة الكسر في الارز

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس جودة ونسبة الكسر في الارز • احدث ما توصلت اليه التكنولوجا في هذا المجال حيث ان الجهاز ذات .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجات - في القاهرة مصر

جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجات •صمم خصيصًا لاختبار وقياس عزم الدوران المختلف •يتم تطبيقه على نطاق واس.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

23/6/2024
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