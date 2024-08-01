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جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|محلل الرطوبة بالهالوجين يستخدم لقياس الرطوبة فى المواد الصلبة والحبيبية والمسحوق •يعمل على نطاق واسع فى جميع الصناعات، مثل الورق والمواد الغذائية والأعلاف والحبيبات البلاستيكية. •حجم المقلاة: 90 مم •غرفة الفولاذ المقاوم للصدأ •يمكن ضبط درجة الحرارة والوقت •النسبة المئوية لمحتوى الرطوبة اجهزه قياس علميه,رطوبة,تحليل,هالوجين,تسخين,مسحوق,صلبة,حبيبات,بلاستيك,غذاء,دالتكس ايجيبت,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|1001160396-1272227795
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|العنوان:
|دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2024
|رقم الإعلان:
|2279874
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