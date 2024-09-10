جهاز قياس الدوران والتردد •يستخدم لقياس عدد الدورات فى الدقيقه. •الجهاز يمكنه توفير صورة سكون فردي أو ثنائي أو متعدد لجسم الاهتزاز ، أو جسم متدحرج بسرعة أو كائن حركة غير دورية ، ويمكن أيضًا استخدامه لمراقبة مسارات الحركة. • العرض من خلال شاشة LED بحجم 5 x 10mm • الدقة: ±(0.05%n+1d) • التباين: 0.1 FPM (Less 1000 FPM)