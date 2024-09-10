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جهاز قياس الدوران والتردد
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|جهاز قياس الدوران والتردد •يستخدم لقياس عدد الدورات فى الدقيقه. •الجهاز يمكنه توفير صورة سكون فردي أو ثنائي أو متعدد لجسم الاهتزاز ، أو جسم متدحرج بسرعة أو كائن حركة غير دورية ، ويمكن أيضًا استخدامه لمراقبة مسارات الحركة. • العرض من خلال شاشة LED بحجم 5 x 10mm • الدقة: ±(0.05%n+1d) • التباين: 0.1 FPM (Less 1000 FPM)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|1001160396-1272227795
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|العنوان:
|دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/9/2024
|رقم الإعلان:
|2294825
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