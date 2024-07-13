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جهاز قفل الباب الاليكتروني اكسس كنترول التحكم في الدخول والخروج
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|نظام ذكي للتحكم في الدخول والخروج يعمل من خلال بصمة الاصبع والكارت والرقم السري تسوق الان اكسس كنترول للتحكم في الدخول والخروج مواصفات اكسس كنترول : حجم الجهاز صغير ومتعدد الوظائف مستشعر بصمات عالي الدقة يعمل بالبصمة والكارت والرقم السري لوحة مفاتيح مضائة لسهولة التشغيل في الظلام يمنحك مزيدا من الامان والحماية والسلامة ZKTeco F18 ZKTeco F22 ZKTeco GL500 TIMMY TFS 50 TIMMY TFS 50W TIMMY TFS 70 TIMMY AI- 06 ليه تشتري مننا ؟ لاننا بنقدملك العديد من خدمات الشحن والتوصيل التي تصل الي جميع انحاء المم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|momen
|التليفون:
|0535301349
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|العنوان:
|- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276914
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