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جهاز قفل الباب الاليكتروني اكسس كنترول التحكم في الدخول والخروج

(للبيع)

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السعودية (القصيم) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز قفل الباب الاليكتروني اكسس كنترول التحكم في الدخول والخروج - في القصيم السعودية

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نظام ذكي للتحكم في الدخول والخروج يعمل من خلال بصمة الاصبع والكارت والرقم السري تسوق الان اكسس كنترول للتحكم في الدخول والخروج مواصفات اكسس كنترول : حجم الجهاز صغير ومتعدد الوظائف مستشعر بصمات عالي الدقة يعمل بالبصمة والكارت والرقم السري لوحة مفاتيح مضائة لسهولة التشغيل في الظلام يمنحك مزيدا من الامان والحماية والسلامة ZKTeco F18 ZKTeco F22 ZKTeco GL500 TIMMY TFS 50 TIMMY TFS 50W TIMMY TFS 70 TIMMY AI- 06 ليه تشتري مننا ؟ لاننا بنقدملك العديد من خدمات الشحن والتوصيل التي تصل الي جميع انحاء المم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: momen
التليفون: 0535301349

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 13/7/2024
رقم الإعلان: 2276914

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
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(للإيجار)

# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر -.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

13/7/2024
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(للإيجار)

# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

13/7/2024
صورة الاعلان: نظام انتظار العملاء

نظام انتظار العملاء

(للبيع)

نظام انتظار العملاء 0595688150 يعتبر نظام انتظار العملاء الرقمى من أحدث الطرق المتتطورة والعلمية لتر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: خدمات ايجار ليموزين للنقل السياحي

خدمات ايجار ليموزين للنقل السياحي

(للإيجار)

ايجار تويوتا هايس في القاهرة خدمة ليموزين نقل سياحي إذا كنت تخطط لرحلة عائلية، أو نزهة جماعية مع ا.
القسم: 

1,000 جنيه

12/7/2024
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart

طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

طابعة كروت بلاستيكية Smart 31 &amp;amp;ndash; smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/7/2024
صورة الاعلان: بوابة تفتيش الحقائب والطرود تعمل باشعة x ray

بوابة تفتيش الحقائب والطرود تعمل باشعة x ray

(للبيع)

بوابة تفتيش الحقائب> أمان وسرعة في نقطة التفتيش الخاصة بك! تواجه الكثير من الناس ازدحامًا وتأخيرًا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/7/2024
صورة الاعلان: شاشات تفاعلية جديدة للبيع

شاشات تفاعلية جديدة للبيع

(للبيع)

لاشك أن شاشات العرض التفاعلية هي بديل تقنى رائع لاجهزة العرض التقليدية شاشات ذات مساحة عرض كبيره وعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/7/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

(للبيع)

هل تبحث عن الحماية والمراقبة الفعالة؟ لا تبحث بعيدًا! نقدم لكم كاميرات الأمان والمراقبة، الحل الأمث.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

9/7/2024
صورة الاعلان: بوابة دخول الافراد بوابة مرور الافراد للشركات والنوادي بوابة تنظيم مرور

بوابة دخول الافراد بوابة مرور الافراد للشركات والنوادي بوابة تنظيم مرور

(للبيع)

بوابة مرور الافراد الترنستيل التحكم المتطور في الدخول والخروج من الاماكن الهامة والحساسة ادارة الزوا.
العنوان:

عسير - السعودية

1 ريال

9/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للإيجار مانلفت للإيجار كرينات للإيجار في الرياض

سيزرلفت للإيجار مانلفت للإيجار كرينات للإيجار في الرياض

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

9/7/2024
صورة الاعلان: بوابات افراد الكترونية

بوابات افراد الكترونية

(للبيع)

تتشرف مؤسسة رحاب التنمية أن تقدم لعملائها الكرام بوابات أفراد الكترونية ترانسايل وكذلك بوابات فلاب ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/7/2024
صورة الاعلان: الواح الشيبورد بخصم خاص | شركة خط التميز التجارية بالرياض

الواح الشيبورد بخصم خاص | شركة خط التميز التجارية بالرياض

(للبيع)

شركة خط التميز التجارية لحلول الديكور المتكامل ومقرها الرياض– المملكة العربية السعودية تقوم بتوفير ح.
العنوان:

الرياض - السعودية

105 ريال

8/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطري

مطلوب طبيب بيطري

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فوراً لكبرى مزارع الدواجن بالرياض - السعودية: طبيب بيطري بالشروط الآتية: * حاصل على بكال.
العنوان:

الرياض - السعودية

100,000 ريال

8/7/2024
صورة الاعلان: طبيب بيطري

طبيب بيطري

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فوراً لكبرى مزارع الدواجن بالرياض - السعودية: طبيب بيطري بالشروط الآتية: * حاصل على بكال.
العنوان:

الرياض - السعودية

100,000 ريال

8/7/2024
صورة الاعلان: جهاز انذار ضد السرقات انذار لا سلكي جهاز حماية ضد السرقة

جهاز انذار ضد السرقات انذار لا سلكي جهاز حماية ضد السرقة

(للبيع)

جهاز انذار لا سلكي ضد السرقة جهاز انذار لاسلكي بالكامل يحمي منزلك او متجرك من السرقات مكون من : وحدة.
العنوان:

عسير - السعودية

1 ريال

8/7/2024
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