جهاز حضور و انصراف في اسكندرية الانسب للمشاريع الصغيرة والمحلات و الشركات

جهاز انذار سرقة للڤيلات و الشقق و المكاتب في اسكندرية أمن بيتك و منشأتك بافضل جهاز انذار ضد السرقة رويال بتقدملك كونفوي نظام انذار ضد السرقة الي بيتكون من لوحة تحكم مزودة بشريحة اتصال يمكنها الاتصال ب5 خطوط وارسال sms عدد 2 ريموت للتحكم ف اللوحة عدد 1 سرينة عدد 1 حساس حركة عدد 1 حساس باب مع رويال هتقدر تنام و انت مطمن كلمنا لمزيد من التفاصيل و طلب عرض سعر 034850367 – 01224179788 – 01098836236 Whatsapp link: iwtsp.com/201224179788 Adress: 13 Sero Setries St., Al-Raml station, Alexandria, E