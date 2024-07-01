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جهاز حضور و انصراف في اسكندرية الانسب للمشاريع الصغيرة والمحلات و الشركات

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صورة الاعلان: جهاز حضور و انصراف في اسكندرية الانسب للمشاريع الصغيرة والمحلات و الشركات - في الإسكندرية مصر

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جهاز انذار سرقة للڤيلات و الشقق و المكاتب في اسكندرية أمن بيتك و منشأتك بافضل جهاز انذار ضد السرقة رويال بتقدملك كونفوي نظام انذار ضد السرقة الي بيتكون من لوحة تحكم مزودة بشريحة اتصال يمكنها الاتصال ب5 خطوط وارسال sms عدد 2 ريموت للتحكم ف اللوحة عدد 1 سرينة عدد 1 حساس حركة عدد 1 حساس باب مع رويال هتقدر تنام و انت مطمن كلمنا لمزيد من التفاصيل و طلب عرض سعر 034850367 – 01224179788 – 01098836236 Whatsapp link: iwtsp.com/201224179788 Adress: 13 Sero Setries St., Al-Raml station, Alexandria, E
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nada royal
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اسكندرية محطة الرمل خلف ادارة الجوازات- الإسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276293

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :-.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية - في الإسكندرية مصر

نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية متوفر الأن نظام الاستدعاء اللاسلكى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية للمصانع و المنشئات الكبيرهZKTeco - UFACE 40 - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية للمصانع و المنشئات الكبيرهZKTeco - UFACE 40

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز ضبط وإدارة الحضور والانصراف والتحكم في فتح وغلق الأبواب Multi- Biometric Device - 3000 موظف بال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية كونفوي CB3000 - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية كونفوي CB3000

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز #CB3000 ماركة Convoy جهاز من أفضل أجهزة الحضور و الأنصراف في الفئة الأقتصادية للشركات و المصانع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO #النور بيقطع كتير ومش بتعرف مواعيد - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO #النور بيقطع كتير ومش بتعرف مواعيد

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO #النور بيقطع كتير ومش بتعرف مواعيد حضورهم بسبب #انقطاع_الكهر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- * يستوعب حتى 500 بصمة *وتخزين حتى 50000 حرك.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: كاميرا مراقبة واي فاي بالاسكندرية كاميرا TC60من تابو تقدر تشوف أي شي بداحل - في الإسكندرية مصر

كاميرا مراقبة واي فاي بالاسكندرية كاميرا TC60من تابو تقدر تشوف أي شي بداحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرا مراقبة واي فاي بالاسكندرية كاميرا TC60من تابو تقدر تشوف أي شي بداحل بيتك وأنت بالخارج فيديو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

3/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف ببصمة اصبع و كروت ID في اسكندرية K40 PRO BY ZKTECO ل - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف ببصمة اصبع و كروت ID في اسكندرية K40 PRO BY ZKTECO ل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف ببصمة اصبع و كروت ID في اسكندرية K40 PRO BY ZKTECO لو عايز جهاز حضور و انصراف .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

29/5/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور وانصراف يعمل بالبصمه والكارت والباسورد في اسكندرية ZKTECO K14 - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور وانصراف يعمل بالبصمه والكارت والباسورد في اسكندرية ZKTECO K14

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور وانصراف يعمل بالبصمه والكارت والباسورد في اسكندرية ZKTECO K14 تعمل حتي 3000 بصمة اصبع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

28/5/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه في اسكندرية mb20 لو عندك صيدلية او مصنع او شر - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه في اسكندرية mb20 لو عندك صيدلية او مصنع او شر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه في اسكندرية mb20 لو عندك صيدلية او مصنع او شركه و الموظفين مغلبينك في .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

21/5/2024
صورة الاعلان: بطاريات ups في اسكندرية ال ups بتاعك باظ متشلش هم #بطاريات_UPS عشان وفرنالك - في الإسكندرية مصر

بطاريات ups في اسكندرية ال ups بتاعك باظ متشلش هم #بطاريات_UPS عشان وفرنالك

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بطاريات ups في اسكندرية ال ups بتاعك باظ متشلش هم #بطاريات_UPS عشان وفرنالك بطاريات #Eastman اللي تت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

15/5/2024
صورة الاعلان: اكسس كنترول ZKTeco X7 نظام أكسس كنترول للتحكم في الابواب - في الإسكندرية مصر

اكسس كنترول ZKTeco X7 نظام أكسس كنترول للتحكم في الابواب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اكسس كنترول ZKTeco X7 نظام أكسس كنترول للتحكم في الابواب يعمل بصمة اليد أو بالكارت او بالرقم السر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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12/5/2024
صورة الاعلان: ماكينة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO - في الإسكندرية مصر

ماكينة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/5/2024
صورة الاعلان: نظام حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO - في الإسكندرية مصر

نظام حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/5/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لو عايز جهاز حضور و انصراف يفضل شغال لو الكهربا اتقطعت و تقدر تتعامل عليه ببصمة اصبع او كروت ID يبقئ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

9/5/2024
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