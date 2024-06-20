جهاز تفايش الحقائب

يعمل جهاز فحص الحقائب عن طريق الأشعه السينية التى تتخلل الحقيبه فتظهر ما بداخلها على الشاشة التى يتابعها الموظف المسئول فى حالة أكتشاف أية مواد حادة أو أسلحة أو متفجرات أو أية مواد خطرة فإن الجهاز يعطي إشارة ضوئية وصوتيه واضحة للتنبيه تتعدد الأماكن التى تستخدم فيها وحداث الكشف عن الحقائب والطرود فهي تستخدم في المطارات والفنادق والشركات الكبرى والمراكز والوزارات الحكومية والعديد من الأماكن الأخرى كما أننا نقوم بعمليات الصيانة لأجهزة تفتيش الحقائب كما نقدم ضمان عامان على المنتج ضد عيوب الصناعة