جهاز تتبع اوروبي الصنع ماركة ريبوتيلا Ruptela FM-Eco4 light S لتتبع المركبا

جهاز تتبع السيارات والمركبات احصل عليه الان من شركة طيف الالماس التجارية بافضل سعر يمنحك استخام مثالي حجم الجهاز صغير ويكون مخفي بالسيارة يركب علي البطارية بفيوز دون الحاجة الي تقطيع اسلاك يتم تسجيل مسار السيارة لمراجعته في اي وقت مرخص من وزارة الاتصالات السعودية احصل عليه الان مع برنامج trust trackمع اشتراك سنة احصل عليه الان مع برنامج wialon مع اشتراك سنة احصل عليه مع برنامج Apex tracking مع اشتراك سنة مميزات البرامج: واجهة مستخدم عربي وانجليزي خرائط البرنامج من خرائط جوجل مرخصة من قبل ال