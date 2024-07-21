جهاز بصمة الوجه واليد ZK-MB20 من أون لاين تك تمتع بأعلى مستويات الأمان والتقنية مع جهاز ZK-MB20 الذي يجمع بين بصمة الوجه وبصمة اليد في جهاز واحد يضمن لك دقة فائقة وسرعة في التعرف على الهوية مثالي للمكاتب والشركات الراغبة في تحسين نظام الحضور والانصراف. #بصمة_الوجه #بصمة_اليد #ZK_MB20 #أون_لاين_تك #أمان #تقنية #حضور_وانصراف متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ‏ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا ‏Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 ‏Email: [email protected] ‏