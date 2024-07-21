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جهاز بصمة الوجه واليد ZK-MB20
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|جهاز بصمة الوجه واليد ZK-MB20 من أون لاين تك تمتع بأعلى مستويات الأمان والتقنية مع جهاز ZK-MB20 الذي يجمع بين بصمة الوجه وبصمة اليد في جهاز واحد يضمن لك دقة فائقة وسرعة في التعرف على الهوية مثالي للمكاتب والشركات الراغبة في تحسين نظام الحضور والانصراف. #بصمة_الوجه #بصمة_اليد #ZK_MB20 #أون_لاين_تك #أمان #تقنية #حضور_وانصراف متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 Email: [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278194
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