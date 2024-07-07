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جهاز انذار ضد السرقات انذار لا سلكي جهاز حماية ضد السرقة

(للبيع)

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صورة الاعلان: جهاز انذار ضد السرقات انذار لا سلكي جهاز حماية ضد السرقة - في عسير السعودية

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جهاز انذار لا سلكي ضد السرقة جهاز انذار لاسلكي بالكامل يحمي منزلك او متجرك من السرقات مكون من : وحدة تحكم بها مكان لشريحة جوال لتتصل عليك في حال حدوث اختراق للمكان حساس باب حساس حركة سرينة انذار عالية عند حدوث اي اختراق للمكان تتفعل الحساسات وتتصل بك لتعلمك ان هناك اختراق وتقوم سرينة الانذار باطلاق صوت عالي جدا ضمان عامين دعم فني لمدة عام مجانا التدريب والتركيب مجانا داخل فروعنا فروعنا : الرياض - جدة - خميس مشيط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: momen
التليفون: 0535301349

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العنوان: - خميس مشيط
عسير -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276250

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السعر
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صورة الاعلان: بوابات مرور الافراد بوابة دخول الافراد للشركات والنوادي - في عسير السعودية

بوابات مرور الافراد بوابة دخول الافراد للشركات والنوادي

(للبيع)

- في عسير السعودية

جهاز امني محكم يجعلك تتحكم في الاشخاص الذين يدخلون او يخرجون الي شركتك او النادي الخاص بك متوافر منه.
العنوان:

عسير - السعودية

1 ريال

7/7/2024
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