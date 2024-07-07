جهاز انذار ضد السرقات انذار لا سلكي جهاز حماية ضد السرقة

جهاز انذار لا سلكي ضد السرقة جهاز انذار لاسلكي بالكامل يحمي منزلك او متجرك من السرقات مكون من : وحدة تحكم بها مكان لشريحة جوال لتتصل عليك في حال حدوث اختراق للمكان حساس باب حساس حركة سرينة انذار عالية عند حدوث اي اختراق للمكان تتفعل الحساسات وتتصل بك لتعلمك ان هناك اختراق وتقوم سرينة الانذار باطلاق صوت عالي جدا ضمان عامين دعم فني لمدة عام مجانا التدريب والتركيب مجانا داخل فروعنا فروعنا : الرياض - جدة - خميس مشيط