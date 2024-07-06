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جهاز الكشف عن تسرب الغازات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز الكشف عن تسرب الغازات - في القاهرة مصر

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جهاز الكشف عن تسرب الغازات ●يستخدم للكشف عن تسرب جميع انواع الهالوجين ●الكشف عن مواد التنظيف المستخدمة في معدات التنظيف الجاف مثل رباعي كلوريد الكربون ●الكشف عن مادة البيركلورو إيثيل في نظام إطفاء الحرائق. ● الكشف عن SF-6 في قواطع الدائرة ذات الجهد العالي. اجهزه قياس علميه,تسرب,غازات,هالوجين,كلور,فلور,بروم,دالتكس ايجيبت,
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 1001160396-1272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276288

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13/6/2024
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

5/6/2024
صورة الاعلان: مصانع الاعلاف - في القاهرة مصر

مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جميع معدات مصانع العلف من) مكابس + مبردات + مدشات + خلاطات اعلاف + مفتات + مجففات + دايات ورولات + خ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/6/2024
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

1/6/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس PH فى العينات الصلبة وشبة الصلبة - في القاهرة مصر

جهاز قياس PH فى العينات الصلبة وشبة الصلبة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس PH فى العينات الصلبة وشبة الصلبة •يستخدم على نطاق واسع في العينات الصلبة ونصف الصلبة مثل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

1/6/2024
صورة الاعلان: مصانع الثلج ICE FACTORIES - في القاهرة مصر

مصانع الثلج ICE FACTORIES

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر فى ماكينه تصنيع الثلج الفائقه واحصل على أداء استثنائي وجوده لا مثيل تتميز ماكينتنا بإنتاج ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

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31/5/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الكلور الحر في احواض وحمامات السباحة - في القاهرة مصر

جهاز قياس الكلور الحر في احواض وحمامات السباحة

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

30/5/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الكلور الحر في احواض وحمامات السباحة - في القاهرة مصر

جهاز قياس الكلور الحر في احواض وحمامات السباحة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس الكلور الحر في احواض وحمامات السباحة يستخدم علي نطاق واسع في مجال الزراعه وتحليل مياه الش.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

30/5/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس PH في اللحوم والجبن - في القاهرة مصر

جهاز قياس PH في اللحوم والجبن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس PH في اللحوم والجبن • الجهاز يقوم بقياس نسبة الـ PH في اللحوم والجبن • ومزود بشفره حاده مص.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

28/5/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس PH في اللحوم والجبن - في القاهرة مصر

جهاز قياس PH في اللحوم والجبن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس PH في اللحوم والجبن • الجهاز يقوم بقياس نسبة الـ PH في اللحوم والجبن • ومزود بشفره حاده مص.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

28/5/2024
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