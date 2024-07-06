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جهاز الكشف عن تسرب الغازات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|جهاز الكشف عن تسرب الغازات ●يستخدم للكشف عن تسرب جميع انواع الهالوجين ●الكشف عن مواد التنظيف المستخدمة في معدات التنظيف الجاف مثل رباعي كلوريد الكربون ●الكشف عن مادة البيركلورو إيثيل في نظام إطفاء الحرائق. ● الكشف عن SF-6 في قواطع الدائرة ذات الجهد العالي. اجهزه قياس علميه,تسرب,غازات,هالوجين,كلور,فلور,بروم,دالتكس ايجيبت,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|1001160396-1272227795
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|العنوان:
|دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276288
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