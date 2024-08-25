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جهاز الكشف عن الجسيمات الضارة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز الكشف عن الجسيمات الضارة - في القاهرة مصر

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جهاز الكشف عن الجسيمات الضارة الجهاز مزود: •بشاشة TFT LCD ملونة مقاس 2.8 بوصة •ببطاقة ذاكرة microSD لالتقاط الصور (JPEG) أو الفيديو (3GP) للعرض على جهاز الكمبيوتر الخاص بك •بأجهزة كشف الغاز (HCHO,CO) وقياس درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية •يوفر قراءات سريعة وسهلة ودقيقة اجهزه قياس علميه,جوده هواء,رطوبه,حراره,غازات,جسيمات,عداد,دالتكس ايجيبت,
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 1001160396-1272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/8/2024
رقم الإعلان: 2284422

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

20,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحراره2*1 - في القاهرة مصر

جهاز قياس درجة الحراره2*1

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحراره2*1 - في القاهرة مصر

جهاز قياس درجة الحراره2*1

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس درجة الحراره 2*1 • يعمل الجهاز على قياس درجة الحراره بالاشعه تحت الحمراء وبالاتصال عن طريق.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس رطوبة البرسيم - في القاهرة مصر

جهاز قياس رطوبة البرسيم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الآن بضاعة حاضرة جهاز قياس الرطوبة فى البرسيم بحساس طوله 55 سم لدقة القياس •يستخدم أيضا لقياس الرطوب.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

7/8/2024
صورة الاعلان: تاكوميتر لقياس سرعه الدوران - في القاهرة مصر

تاكوميتر لقياس سرعه الدوران

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس سرعه الدوران (تاكوميتر) يستخدم لقياس سرعه الدوران على الماكينات والمحركات ونماذج السيارات .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: تاكوميتر لقياس سرعه الدوران - في القاهرة مصر

تاكوميتر لقياس سرعه الدوران

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس سرعه الدوران (تاكوميتر) يستخدم لقياس سرعه الدوران على الماكينات والمحركات ونماذج السيارات .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة - في القاهرة مصر

ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماركة launtop متعددة المستويات 7 مستويات شاسية قوى مدعم ضد الصدأ 7 حصان عرض السلاح ٥١ .
العنوان:

القاهرة - مصر

10,500 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة - في القاهرة مصر

ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماركة launtop متعددة المستويات 7 مستويات شاسية قوى مدعم ضد الصدأ 7 حصان عرض السلاح ٥١ .
العنوان:

القاهرة - مصر

10,500 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ماكينة قص نجيله كهربا ماركة bosch الماني 1200 وات - في القاهرة مصر

ماكينة قص نجيله كهربا ماركة bosch الماني 1200 وات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

5,500 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ميزان ليزر 2 خط ماركة bosch الماني - في القاهرة مصر

ميزان ليزر 2 خط ماركة bosch الماني

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ميزان ليزر 2 خط ماركة bosch الماني مدي 24 متر بالحامل الحائطي والثلاثي شركة الامل للتجارة والمعدا.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,200 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين - في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محلل الرطوبة بالهالوجين يستخدم لقياس الرطوبة فى المواد الصلبة والحبيبية والمسحوق •يعمل على نطاق وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين - في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محلل الرطوبة بالهالوجين يستخدم لقياس الرطوبة فى المواد الصلبة والحبيبية والمسحوق •يعمل على نطاق وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

1/8/2024
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