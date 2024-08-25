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جهاز الكشف عن الجسيمات الضارة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|جهاز الكشف عن الجسيمات الضارة الجهاز مزود: •بشاشة TFT LCD ملونة مقاس 2.8 بوصة •ببطاقة ذاكرة microSD لالتقاط الصور (JPEG) أو الفيديو (3GP) للعرض على جهاز الكمبيوتر الخاص بك •بأجهزة كشف الغاز (HCHO,CO) وقياس درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية •يوفر قراءات سريعة وسهلة ودقيقة اجهزه قياس علميه,جوده هواء,رطوبه,حراره,غازات,جسيمات,عداد,دالتكس ايجيبت,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|1001160396-1272227795
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|العنوان:
|دائرى المعادى وان قطامية برجO207- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284422
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