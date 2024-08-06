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جهاز البصمة ZK K14 PRO من شركة أون لاين تك
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|جهاز البصمة ZK K14 PRO من أون لاين تك احصل على أعلى مستويات الأمان والدقة في إدارة حضور وانصراف الموظفين مع جهاز البصمة ZK K14 PRO يتميز هذا الجهاز بسهولة الاستخدام والتصميم المتين بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الحضور بالبصمة أو الرقم السري مما يجعله الحل المثالي لكل الشركات. #جهاز_بصمة #إدارة_الموظفين 📌 #أون_لاين_تك #أمان_ودقة #ZKK14PRO لا تفوت فرصة اقتناء جهاز البصمة ZK K14 PRO من أون لاين تك لتحسين نظام الحضور والانصراف لديك ✨ متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280555
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