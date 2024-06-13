أضف إعلانك مجاناً
جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجات •صمم خصيصًا لاختبار وقياس عزم الدوران المختلف •يتم تطبيقه على نطاق واسع في الصناعة الكهربائية ، صناعة الآلات ، الصناعة الخفيفة ، صناعة السيارات ، البحث العلمي وما إلى ذلك. •الجهاز مزود ب3 وحدات : N.m ، kgf.cm ، lbf.in اجهزه قياس علميه,عزم,قوه,غطاء,زجاجات,دالتكس ايجيبت,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الجوهرى
|التليفون:
|1001160396
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|دائرى المعادى وان قطاميه برج0120- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274260
مجفف علف الأسماك الطافية إحدى العوامل الأساسية فى خط إنتاج العلف السمك الطافى. يعمل على تجفيف العل.
13/6/2024
مع مزيج من أحدث تقنيات المعالجات الدقيقة وتكنولوجيا الليزر ، فإن شركه دالتكس ايجيبت قدرت توفر جهاز ق.
5/6/2024
جميع معدات مصانع العلف من) مكابس + مبردات + مدشات + خلاطات اعلاف + مفتات + مجففات + دايات ورولات + خ.
1/6/2024
جهاز قياس PH فى العينات الصلبة ونص الصلبة •يستخدم على نطاق واسع في العينات الصلبة ونصف الصلبة مثل ال.
1/6/2024
جهاز قياس PH فى العينات الصلبة وشبة الصلبة •يستخدم على نطاق واسع في العينات الصلبة ونصف الصلبة مثل ا.
1/6/2024
استثمر فى ماكينه تصنيع الثلج الفائقه واحصل على أداء استثنائي وجوده لا مثيل تتميز ماكينتنا بإنتاج ا.
31/5/2024
جهاز قياس الكلور الحر في احواض وحمامات السباحة يستخدم علي نطاق واسع في مجال الزراعه وتحليل مياه الش.
30/5/2024
جهاز قياس الكلور الحر في احواض وحمامات السباحة يستخدم علي نطاق واسع في مجال الزراعه وتحليل مياه الش.
30/5/2024
جهاز قياس PH في اللحوم والجبن • الجهاز يقوم بقياس نسبة الـ PH في اللحوم والجبن • ومزود بشفره حاده مص.
28/5/2024
جهاز قياس PH في اللحوم والجبن • الجهاز يقوم بقياس نسبة الـ PH في اللحوم والجبن • ومزود بشفره حاده مص.
28/5/2024
تعمل على تكسير الأخشاب من كتل كبيرة الى قطع صغيرة تبدأ من 1 سم الى 5 سم. تعمل على تسهيل عملية الجرش.
28/5/2024
جهاز قياس الرطوبة في الحبوب •يستخدم لقياس رطوبة ودرجة حراره الحبوب •قياس الخطأ: أقل من +/- 0.5٪.
26/5/2024
جهاز قياس الرطوبة في الحبوب •يستخدم لقياس رطوبة ودرجة حراره الحبوب •قياس الخطأ: أقل من +/- 0.5٪.
26/5/2024
خط انتاج ال دراي فود *ربنا وصانا علي الحيوانات في ايات كتير من القران الكريم *عشان كده لازم نهتم بصح.
26/5/2024
إستثمر في واحده من افضل المشاريع فى الوقت الحالى خط انتاج مصبعات الخشب. في ظل أزمة الوقود الموجودة ف.
25/5/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.