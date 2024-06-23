جهاز اختبار عزم غطاء الزجاجات •صمم خصيصًا لاختبار وقياس عزم الدوران المختلف •يتم تطبيقه على نطاق واسع في الصناعة الكهربائية ، صناعة الآلات ، الصناعة الخفيفة ، صناعة السيارات ، البحث العلمي وما إلى ذلك. •الجهاز مزود ب3 وحدات : N.m ، kgf.cm ، lbf.in اجهزه قياس علميه,عزم,قوه,غطاء,زجاجات,دالتكس ايجيبت,