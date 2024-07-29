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جهاز إنتركم أورميت 20 خط احترافي مميز
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|#إنتركم_أورميت 20 خط إيطالي مميز تحكم كامل وأمان مثالي مع إنتركم أورميت الإيطالي بقدرة 20 خط تصميم أنيق وجودة عالية لتجربة تواصل سلسة وفتح الأبواب عن بُعد بكل سهولة مع هذا النظام يمكنك التواصل بسهولة وأمان مع الزوار وفتح الأبواب عن بُعد بفضل الكالون الكهربائي المدمج احصل على إنتركم أورميت لتجربة تواصل مثالية وراحة البال اختر الأفضل لأمان منزلك أو مكتبك. متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 Ema
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284666
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