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جهاز إنتركم أورميت 20 خط احترافي مميز

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز إنتركم أورميت 20 خط احترافي مميز - في القاهرة مصر

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#إنتركم_أورميت 20 خط إيطالي مميز تحكم كامل وأمان مثالي مع إنتركم أورميت الإيطالي بقدرة 20 خط تصميم أنيق وجودة عالية لتجربة تواصل سلسة وفتح الأبواب عن بُعد بكل سهولة مع هذا النظام يمكنك التواصل بسهولة وأمان مع الزوار وفتح الأبواب عن بُعد بفضل الكالون الكهربائي المدمج احصل على إنتركم أورميت لتجربة تواصل مثالية وراحة البال اختر الأفضل لأمان منزلك أو مكتبك. متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ‏ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا ‏Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 ‏Ema
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/8/2024
رقم الإعلان: 2284666

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