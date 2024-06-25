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جلاكسى كوريان نورن ديزاين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جلاكسى كوريان نورن ديزاين - في القاهرة مصر

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كونترات مشتشفيات كاونترات استقبال كاونترات مطاعم كاونترات كوريان رخام صناعى بديل الرخام الطبيعى شركة نورن ديزاين المستورد الاكبر والمصنع الاقوى لجميع اعمال للكوريان والكومباكت HPL كوريان : مضاد للبكتيريا و البقع و الحشرات - بدون مسام - غير قابل للتشرب - متوفر بكل الالون - بيتشكل لعمل الدورنات بدون ظهور لحامات - متاح اصلاحه من اى تلفيات تخيل معانا كده انه يبقى فى 60 لون للرخام الصناعى ( الكوريان ) متاح تشكيلة بجميع الدورنات _ متاح عمل الاحواض من نفس الخامه نورن ديزاين اسم لكل مشروع كل يوم خص
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Corian norun
التليفون: 01015021006

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 ش الوحدة العربية جسر السويس امام نادى الشمس- القاهرة, Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/6/2024
رقم الإعلان: 2274576

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ترابيزات طاولات الطعام - في القاهرة مصر

ترابيزات طاولات الطعام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/6/2024
صورة الاعلان: شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول - في القاهرة مصر

شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نورن ديزاين الوكيل المعتمد فى مصر لاستراد و تصنيع و توزيع الكومباكت hpl الصينى و الهندى ماركة GREEN.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول - في القاهرة مصر

شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة نور ديزاين بتقدملك الكومباكت HPL ( الصينى + الهندى + الفرنسى ) ( ضد المياه ، الكسر ، عوامل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: احواض كوريان باحدث الديزاينات - في القاهرة مصر

احواض كوريان باحدث الديزاينات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احواض كوريان باحدث الديزاينات احواض كوريان كورى مستورد باحدث الديزاينات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_اب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/6/2024
صورة الاعلان: لقرص المطابخ كوريان ابيض و الوان - في القاهرة مصر

لقرص المطابخ كوريان ابيض و الوان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لقرص المطابخ كوريان ابيض و الوان اختارى رخامة المطبخ اللى تعيش معاكى العمر كله💪 شركة ايجي ست.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: فنيات تركيب قواطيع الحمامات الكومباكت hpl - في القاهرة مصر

فنيات تركيب قواطيع الحمامات الكومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فنيات تركيب قواطيع الحمامات الكومباكت hpl لدى ايجي ستون اكثر الفنيين خبرة فى اعمال تركيب الكومباكت &.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: حمامات – كومباكت – ابواب hpl - في القاهرة مصر

حمامات – كومباكت – ابواب hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

( قواطيع حمامات , فواصل مباول , ابواب حمامات , اوشاش حمامات ) *سعر المتر المربع شامل التوريد والترك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: اصل الكومباكت hpl فى نورن ديزاين - في القاهرة مصر

اصل الكومباكت hpl فى نورن ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لإن الكومباكت HPL هو الحل السحري للمساحات الصغيرة وكمان سهل الفك والتركيب مضاد للبكتيريا والفيروسات .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى توريد و تركيب قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة خامة صيني – هندى.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: ترابيزات طاولات الطعام - في القاهرة مصر

ترابيزات طاولات الطعام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: ترابيزات طاولات الطعام - في القاهرة مصر

ترابيزات طاولات الطعام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: بديل رخام اسود – كوريان - في القاهرة مصر

بديل رخام اسود – كوريان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بديل رخام اسود – كوريان اشيك قرصة للحمامات و المطابخ قرص الكوريان باللون الاسود السادة و الكريستال .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي - في القاهرة مصر

تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكوم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: قرصة مطبخك بالكوريان المستورد - في القاهرة مصر

قرصة مطبخك بالكوريان المستورد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قرصة مطبخك بالكوريان المستورد عايز رخامة لمطبخك و حمامك ميبنش فيها اى لحامات و سهلة الصيانة و غير قا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2024
صورة الاعلان: حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب - في القاهرة مصر

حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

9/6/2024
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