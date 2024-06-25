جلاكسى كوريان نورن ديزاين

كونترات مشتشفيات كاونترات استقبال كاونترات مطاعم كاونترات كوريان رخام صناعى بديل الرخام الطبيعى شركة نورن ديزاين المستورد الاكبر والمصنع الاقوى لجميع اعمال للكوريان والكومباكت HPL كوريان : مضاد للبكتيريا و البقع و الحشرات - بدون مسام - غير قابل للتشرب - متوفر بكل الالون - بيتشكل لعمل الدورنات بدون ظهور لحامات - متاح اصلاحه من اى تلفيات تخيل معانا كده انه يبقى فى 60 لون للرخام الصناعى ( الكوريان ) متاح تشكيلة بجميع الدورنات _ متاح عمل الاحواض من نفس الخامه نورن ديزاين اسم لكل مشروع كل يوم خص