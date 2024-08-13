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جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف

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الأردن (عمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف و التميز والإتقان هو سر نجاحنا بزيارة يومية 6 ساعات ب 25 شامل التوصيل نقدم لكي عاملات بنظام الاسبوعي و الشهري مع مبيت اطلبي عاملتك وارتاحي مع سوفت لخدمات التنظيف سارعوا بالاستفسار : 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 13/8/2024
رقم الإعلان: 2281710

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف - في عمان الأردن

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف

(للبيع)

- في عمان الأردن

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف و التم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

13/8/2024
صورة الاعلان: النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا - في عمان الأردن

النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك وتمتعي براحة بالك و نظافة بيتك بز.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

12/8/2024
صورة الاعلان: النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك - في عمان الأردن

النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك وتمتعي براحة بالك و نظافة بيتك بز.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

12/8/2024
صورة الاعلان: من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك - في عمان الأردن

من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك تتميز العاملات بالدقة والتفاني بالعمل م.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

12/8/2024
صورة الاعلان: من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك - في عمان الأردن

من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك تتميز العاملات بالدقة والتفاني بالعمل م.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

12/8/2024
صورة الاعلان: توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم - في عمان الأردن

توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم

(للبيع)

- في عمان الأردن

توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم نقدم لكم عاملات مع خبرة في مجال التنظيف اطلبي .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

11/8/2024
صورة الاعلان: توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم - في عمان الأردن

توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم

(للبيع)

- في عمان الأردن

توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم نقدم لكم عاملات مع خبرة في مجال التنظيف اطلبي .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

11/8/2024
صورة الاعلان: الراحة من التنظيف و من تعب التعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا - في عمان الأردن

الراحة من التنظيف و من تعب التعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

الراحة من التنظيف و من تعب التعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

11/8/2024
صورة الاعلان: من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا - في عمان الأردن

من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا عاملاتنا رح يريحوكي من تعب التنظيف لأنهم مد.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

10/8/2024
صورة الاعلان: من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا عاملاتنا رح يريحوك - في عمان الأردن

من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا عاملاتنا رح يريحوك

(للبيع)

- في عمان الأردن

من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا عاملاتنا رح يريحوكي من تعب التنظيف لأنهم مد.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

10/8/2024
صورة الاعلان: الان جميع عاملاتنا مدربين لتقديم افضل واسرع خدمة تنظيف - في عمان الأردن

الان جميع عاملاتنا مدربين لتقديم افضل واسرع خدمة تنظيف

(للبيع)

- في عمان الأردن

الان جميع عاملاتنا مدربين لتقديم افضل واسرع خدمة تنظيف اطلبي عاملتك الآن من عنا وارتاحي و جربي الخب.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

10/8/2024
صورة الاعلان: عائلتك بتستاهل ترتاح باسهل واسرع خدمة للتنظيف الك - في عمان الأردن

عائلتك بتستاهل ترتاح باسهل واسرع خدمة للتنظيف الك

(للبيع)

- في عمان الأردن

عائلتك بتستاهل ترتاح باسهل واسرع خدمة للتنظيف الك بنوفر الك عاملات يومي مدربات بخبرة عالية جدا وايض.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

8/8/2024
صورة الاعلان: خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان - في عمان الأردن

خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان

(للبيع)

- في عمان الأردن

خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان كل اللي عليكي انك تتصلي وتختاري .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

8/8/2024
صورة الاعلان: خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان - في عمان الأردن

خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان

(للبيع)

- في عمان الأردن

خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان كل اللي عليكي انك تتصلي وتختاري .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

8/8/2024
صورة الاعلان: معنا صار الوقت لراحتك من تعب التنظيف والتعزيل اتصلي انتي بالمكان الصح - في عمان الأردن

معنا صار الوقت لراحتك من تعب التنظيف والتعزيل اتصلي انتي بالمكان الصح

(للبيع)

- في عمان الأردن

معنا صار الوقت لراحتك من تعب التنظيف والتعزيل اتصلي انتي بالمكان الصح عاملات عمل يومي ل 6 ساعات بكل.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

7/8/2024
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