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جراند شيروكي 2024 للإيجار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| هل تبحث عن تجربة قيادة قوية وفاخرة؟ احصل الآن على جراند شيروكي 2024 للإيجار واستمتع بأداء لا يُضاهى على الطرقات! تتميز جراند شيروكي 2024 بتصميمها العصري ومواصفاتها المتقدمة التي توفر الراحة والأمان في كل رحلة. بفضل تقنياتها الحديثة وقوتها الفائقة، ستكون جاهزاً احجز الآن جراند شيروكي 2024 وتمتع بعرض تأجير مرن وأسعار تنافسية. لا تفوت الفرصة لتجربة القيادة الممتعة والفاخرة التي تقدمها هذه السيارة الرائعة.اتصل 📞 للحجز والاستفسار: 01099552706 🌐 زر موقعنا الإلكتروني: /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|- 12 شارع الحجاز _ميدان المحكمة _مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281598
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